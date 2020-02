Nación avanza con Entre Ríos en la asistencia para el sistema previsional

El gobernador Gustavo Bordet avanzó con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero y el director Ejecutivo de Anses, Alejandro Vanoli, sobre la deuda del ejercicio 2018 según lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 27260, de asistencia económica a las provincias que tienen Cajas de Jubilaciones.



"Valoramos esta decisión del gobierno nacional que demuestra en los hechos un tratamiento igualitario y equitativo. Compartimos una misma concepción no sólo política sino pragmática sobre el desarrollo federal de nuestra Argentina", dijo al respecto este lunes el mandatario entrerriano en la Casa Rosada.



En tanto, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, quien participó del encuentro, dijo que con el acuerdo "el gobierno nacional saldará las cuentas de la provincia de Entre Ríos en materia previsional que estuvieran pendientes de cumplimiento al 10 de diciembre de 2019".



Elías resaltó que "la provincia llegó a esta instancia producto no sólo del reconocimiento político a la gestión del gobernador, sino también porque Entre Ríos terminó el trabajo técnico para llegar a esta instancia".



"La provincia está entre las que lidera el cumplimiento de todas las transferencias de datos, los procedimientos y acciones administrativas y técnicas que requiere este proceso para lograr este tipo de acuerdos", resaltó.



Elías señaló que éste "es un eslabón más del ejercicio que tiene el gobierno provincial, transparente, ordenado desde lo técnico y que le permite justamente acceder a este tipo de reconocimientos no sólo porque hay una fuerte voluntad política del gobierno nacional actual en dar cumplimiento sino porque además es una provincia que cumple con los requerimientos técnicos".