El gobierno espera "volver cuanto antes" a las visitas guiadas en Casa Rosada

El gobierno nacional espera "volver cuanto antes" a las visitas guiadas en Casa Rosada, actualmente suspendidas por las refacciones que se llevan a cabo en el histórico edificio, y afirman que se reanudarían cuando "se terminen las obras básicas que permitan una adecuada circulación".



"La idea es que la Casa de Gobierno esté abierta para el pueblo. La intención es volver cuanto antes a realizar las visitas de los fines de semana", precisaron fuentes gubernamentales.



En ese marco, indicaron que "se solicitó un estudio general a gente de la Casa de Gobierno", comandado por un ingeniero, para "ver el estado de las obras y cómo seguir".



"Se hizo un Máster Plan ("Casa Rosada para el Siglo XXI"), que no se terminó. En un par de semanas cuando esté listo el estudio general se sabrá cómo seguir con las obras, el tiempo estimado para su terminación y cuánto dinero implicará", resaltaron las mismas fuentes.



En Balcarce 50 aseguran que hay que "administrar el Presupuesto" de las obras previstas, ya que se atraviesa una emergencia económica.



"La intención es realizar tareas de mantenimiento para poner en funcionamiento los ascensores y terminar las cosas que permitan el buen funcionamiento de la Casa. La idea es no hacer más modificaciones porque este es un edificio histórico", señalaron a NA fuentes oficiales.



Entre las primeras modificaciones que realiza el gobierno de Alberto Fernández, se incluye el reacondicionamiento del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, ubicado en el primer piso de la Casa de Gobierno.



La "intención" del Ejecutivo es inaugurar el Salón el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y según supo esta agencia, esperan contar con la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. .



El Salón fue desarmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2015 para ubicar allí a colaboradores del equipo del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Dentro de los proyectos "a futuro", el Ejecutivo planea volver a realizar conciertos en el Salón Blanco de Balcarce 50, tal como sucedió durante la presidencia de Néstor Kirchner, algo que fue anticipado meses atrás por Fernández.



El ciclo de conciertos sería con formato "acústico" y con "un volumen adecuado", pero es una actividad que está "planeada para más adelante".