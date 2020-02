Bahl: "No tenemos nada que acordar con los sindicatos"

Política El Suoyem acuerda reincorporar a los cesanteados en la comuna

Bahl se refirió a la nota deafirmando que desde la comuna "no hemos hecho ningún acuerdo con ningún sindicato, tampoco tenemos cesanteados en Paraná, lo que ha ocurrido en la municipalidad son la caída de distintos contratos que la gestión anterior fijó a una fecha determinada, que cuando nosotros asumimos ya no tenían ningún vínculo con el Estado municipal".", resaltó en diálogo con. Enseguida agregó: "Lo que sí se les ha ido informando son las decisiones políticas que hemos tomado desde el Ejecutivo y que vamos a tomar."Lo que se ha hecho durante enero es verificar quiénes estaban trabajando y quiénes no estaban trabajado.", afirmó el intendente.De la misma manera, Bahl expresó: "".En cuanto a los contratos de 2019 "ya lo hemos aclarado en reiteradas oportunidades, son los que están dentro del informe del Tribunal de Cuentas, observado, y corren dentro del expediente judicial con una denuncia penal".