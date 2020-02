Alberto Fernández: "Es incomprensible cambiar a San Martín por una ballena"

"La Argentina tiene tantos hombres y mujeres valiosos para rendirle homenaje en su moneda que me pareció incomprensible cambiarlo a San Martín por una ballena. Es incomprensible. No habla bien de nosotros hacer una cosa semejante", sostuvo el mandatario.



En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado destacó la iniciativa del Banco Central y remarcó que los próceres "son hombres que la humanidad da excepcionalmente".



"Tenemos muchos hombres para recuperar en la historia: cinco Premios Nobel (Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Luis Leloir, Adolfo Pérez Esquivel y César Milstein), a Eva (Duarte de Perón), a Alicia Moreau de Justo, hombres y mujeres de tanto valor que uno no entiende por qué tenemos que recurrir a mostrar animales en nuestra moneda", remarcó el referente peronista.



Y subrayó: Los billetes que circulan cotidianamente por las manos de todos los argentinos nos recuerden y nos hacen tener memoria de nuestros mejores valores, que están representados en los hombres y mujeres que esos billetes muestran".



En ese sentido, Alberto Fernández destacó que la intención es que los argentinos sepan que hubo en el país "hombres y mujeres de esa talla, de esa calidad y para que sirvan de ejemplo cotidiano".



El Presidente aclaró que el cambio no es menospreciar a las especies argentinas: "Valoro la fauna argentina, pero es algo absolutamente errado, no habla bien de nosotros".



NA