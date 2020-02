Funcionarios de FAO viajarán al país para colaborar en lucha contra del hambre

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió con el Director General de la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en Roma, y anunció que técnicos de esa entidad viajarán al país para colaborar en la solución del problema del hambre en el país.



"Tuvimos una muy buena charla", fue lo primero que dijo el primer mandatario luego de la reunión con Qu Dongyu y adelantó que los técnicos de la FAO van a trabajar junto a la gente del Ministerio de Desarrollo Social para llevar soluciones al tema del hambre.



"Le he explicado el problema de pobreza con que nos hemos encontrado en Argentina , algo que afecta a los sectores más vulnerables", explicó Fernández.



"Los técnicos de la FAO van a trabajar con nuestro equipo de Desarrollo Social para que la alimentación le llegue a todos los argentinos", agregó.



"Para nosotros es muy importante todo lo que hablamos hoy y yo diría que la reunión fue muy positiva, me voy muy contento porque ambos queremos dejar de hablar y empezar a resolver los problemas", completó.



El Presidente adelantó que técnicos de la FAO viajarán al país para ponerse en contacto con el ministro Daniel Arroyo, aunque todavía no está la fecha confirmada.