La CGT advierte que "bajo ningún punto de vista" renunciará a paritarias

En tanto, su par de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, advirtió que "en ningún momento" el Gobierno expresó "la supuesta voluntad de congelar" las negociaciones salariales y "mantener las sumas fijas".



La CGT salió así a ratificar su postura a favor de mantener el esquema de paritarias habitual en detrimento de nuevos aumentos con sumas fijas, algo que el Gobierno no descarta pero que no cuenta con el aval de los sindicalistas, quienes alegan que ese mecanismo achata las escalas salariales, ya que todos los trabajadores de distintas categorías reciben la misma suba.



"En la reunión (del jueves) se analizó el tema de las cifras fijas, el funcionamiento. No se delega la responsabilidad que tienen las organizaciones sindicales en la discusión de paritarias. Los montos fijos se integrarán en la discusión que cada organización va a tener con sus respectivas cámaras empresariales", sostuvo Daer tras la reciente cumbre cegetista.



En declaraciones a radio El Destape, el hermano de Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales de la CGT, insistió en que "el monto que ha otorgado el Gobierno será incorporado a la discusión", pero aclaró: "No vamos a renunciar bajo ningún punto de vista a la potestad que tenemos en la discusión de paritarias".



"Cada gremio sabe hasta dónde puede alcanzar" en las negociaciones colectivas, destacó el ex líder de la central obrera.



Por su parte, Sasia coincidió en que "cada sindicato es autónomo de poder llevar adelante" su discusión salarial y remarcó que "se mantiene la independencia de negociaciones paritarias".



A la vez, planteó que "no es la misma la situación para los trabajadores de la industria que fueron demasiado golpeados que otros gremios".



Y sobre las versiones de que el Gobierno podría sugerir postergar paritarias y mantener los aumentos por sumas fijas, agregó: "En ningún momento nos expresaron formalmente la supuesta voluntad de congelar paritarias por 120 días y mantenerlos con sumas fijas".