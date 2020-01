Urribarri y Perotti definieron agenda científica - tecnológica para Santa Fe

Urribarri y Perotti definieron agenda científica - tecnológica con referentes santafesinos del sector



En la ciudad de Rosario se llevó a cabo una reunión de la Mesa de trabajo institucional con el ecosistema de ciencia y tecnología de la provincia, encabezada por el gobernador Omar Perotti, que estuvo acompañado por el embajador argentino designado ante el Estado de Israel, Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos, el secretario de Industria Claudio Mossuz, la secretaria de Ciencia y Tecnología, Marina Baima y el secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Germán Burcher.



A su vez participaron del encuentro en representación del sector científico tecnológico de Rafaela, Claudio Tapia (ENIAC Soluciones), Andrés Rossi (Sismo Games) y Carlos Blanche (CABL Outsourcing IT), pertenecientes a la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI). También formó parte de la actividad Iván Acosta, director General del Centro Comercial e Industrial de la ciudad.



Los objetivos centrales de la jornada fueron presentar al Embajador argentino designado en el Estado de Israel, el ecosistema emprendedor a través de casos, pensando en acciones destinadas a ellos; comenzar a delinear una agenda de trabajo que pueda ser llevada adelante por el Embajador Sergio Urribarri, en conjunto con el gobierno de Santa Fe y los actores involucrados para tal fin; reunir a los representantes del ecosistema para escucharlos y entender sus ejes y líneas de trabajo.



"El conocimiento es uno de los principales activos de la provincia, y este intercambio, como instancia previa, nos permite contar con información sobre lo que tenemos en Santa Fe. Por eso, queremos que el embajador sepa la valoración que tenemos de cada uno de ustedes, y que transmita con orgullo lo que nosotros tenemos en territorio santafesino", señaló Perotti.



En ese sentido, el gobernador confió en "el talento de los santafesinos frente a los desafíos que hay por delante". Y sumó: "Tenemos la firme convicción de unirnos para salir adelante, de mostrar con orgullo lo que tenemos. Y vamos a estar trabajando muy fuerte en los próximos cuatro años. Tenemos posibilidades, condiciones, y la decisión de acompañarlos".



A su turno, el embajador Urribarri destacó que "el presidente Alberto Fernández ha fijado como prioridad el incremento del intercambio comercial. Hay un gran camino hecho, y esta experiencia del ecosistema de Santa Fe es un ejemplo, donde la cooperación y el intercambio que han realizado está dando sus frutos", dijo.



En consonancia, agradeció al gobernador por la invitación, y dijo que Santa Fe es la primera provincia que visita desde su nombramiento. "Venimos a escucharlos, y llevarnos toda la información, que es el mejor y principal insumo para promocionar las empresas santafesinas en el mundo". Y añadió: "En mí van a encontrar un embajador con muchas ganas de trabajar; el techo está alto y tenemos lo que se necesita para alcanzo: las personas como ustedes comprometidas con el presente y el futuro de la provincia".



Perotti remarcó la importancia y necesidad de "vincularse con el mundo". Y subrayó: "Creemos en el potencial de la provincia, y creemos que vamos a poder ordenarla para ponerla de pie, porque la urgencia no nos hace perder de vista lo que para nosotros es estratégico; ordenar la provincia es fundamental para poder pensar en proyecciones más sólidas", publicó el diario La Opinón.



Al ser consultado por las expectativas de esta mesa de trabajo, Iván Acosta señaló que "las expectativas están en torno a las definiciones que tomará el gobierno provincial para potenciar las empresas que brindan servicios basados en el conocimiento, en virtud de lo debatido entre diferentes instituciones del sistema científico tecnológico y empresarios de toda la provincia".



"Los principales desafíos giran en torno a la educación y formación digital y tecnológica, generación de oportunidades de negocios, vinculación entre empresas y sector científico tecnológico, articulación publicó privada y transformación digital del Estado", expresó el director ejecutivo del CCIRR.