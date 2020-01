Cafiero a los entrerrianos: "Hay una gestión que atiende sus necesidades"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, recorrió la obra de la planta potabilizadora de Concordia, este viernes junto al gobernador Gustavo Bordet y el intendente Enrique Cresto.



"Recorriendo obras que son centrales para cambiarle la vida a los concordienseses, y para avanzar en aquellas obras de infraestructura que quedarán para las nuevas generaciones, y que es uno de los objetivos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández", resaltó Cafiero a Elonce TV.



Al asegurar que "sin banderías políticas, trabajaremos por la calidad de vida de los argentinos", el funcionario nacional resaltó la importancia de "avanzar en cosas concretas, ladrillos y cemento de obras que disfrutará la gente, y no en el marketing y la publicidad de la política".



Respecto de Concordia, Cafiero destacó que "es una ciudad muy importante, con mucho de la cultura de las costas de los ríos y que hacen a la diversidad de nuestro país". "Concordia siempre ha sido un reflejo con sus emblemas y potencialidad para desarrollar productivamente la ciudad pero por sobre todo, por su gente", valoró.



En relación al proyecto Capitales Alternativas del presidente Alberto Fernández "para impulsar el federalismo en nuestro país", Cafiero comentó que "sugerimos que Concordia sea el Ejecutivo porque es una ciudad pujante y a la que le corresponde ese estatus, pero lo dejaremos para que parte del debate legislativo cuando se envié el proyecto".



"Es una obra trascendente para Concordia porque le agregará tecnología y calidad en un recurso tan básico como el agua potable", destacó en relación a la obra de la planta potabilizadora. Y en ese sentido, el funcionario destacó que "cuando gobierno nacional, provincial y municipal trabajan alineados, las cosas funcionan".



Asimismo, advirtió que "muchas obras que recorrimos, se han ralentizado y con riesgo de que no continúen por cuestiones políticas por parte del gobierno anterior que tenían cierto sesgo ideológico hacia lo que representamos".



Fue en esa línea que sentenció: "Sin banderías políticas, vamos a trabajar por la calidad de vida de los argentinos". "No tenemos miramientos", indicó al ratificar que "hay una gestión que los mira y atiende sus necesidades".





