Fernández vio a Francisco "preocupado por el pueblo argentino y por la deuda"

Política Francisco y Fernández hablaron de la situación económica y social de Argentina

El presidente Alberto Fernández se reunió con el papa Francisco. El encuentro duró 44 minutos y se llevó a cabo en la Biblioteca del Vaticano: la extensión llamó la atención, debido a que se había anunciado que sería de alrededor de 25 minutos, así como también porque duró exactamente el doble de tiempo que el primer contacto cara a cara entre el Sumo Pontífice y Mauricio Macri, en febrero de 2016.En un encuentro calificado de "cordial" y "muy grata", el mandatario aseguró que vio al Santo Padre "preocupado por el pueblo argentino y por la deuda".El Presidente subrayó que Francisco fue "muy generoso en su trato y en sus palabras" y lo definió como "una figura trascendental, de la humanidad", ante lo cual hizo hincapié en que comparten "una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos"."La Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa. Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay nadie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto", añadió el mandatario.Respecto a la posibilidad de la ansiada visita del Papa, Fernández indicó: "Cuando un día me llame, yo me voy a poner a disposición".Aunque se trató de una reunión privada, luego se produjo el clásico intercambio de regalos, del que participaron los miembros de la comitiva oficial la primera dama, Fabiola Yáñez; el canciller, Felipe Solá; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y de Culto, Guillermo Olivieri; el jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guillermo Justo Chaves; y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi.En tanto, el Santo Padre regaló al mandatario un ejemplar de su encíclica Laudato si, estampitas y crucifijos, así como también bendijo distintas objetos que llevaron los miembros de la delegación argentina.