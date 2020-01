Eliminarán "trabas" para que personas con discapacidad accedan a pensiones

El Gobierno nacional eliminará "trabas" para que personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas, cuyos montos serán actualizados.



Lo hará a través de normas y circuitos administrativos que vuelvan a establecer "reglas claras" para la obtención del beneficio y un proceso de rehabilitación de las pensiones no contributivas caídas.



Así lo anticiparon hoy a NA fuentes de la Casa Rosada, las cuales precisaron que la medida se enmarca dentro de un "cambio de criterio", ya que el gobierno de Mauricio Macri "intentó instalar la idea de que todas las pensiones por discapacidad eran truchas, en un claro intento de estigmatizar".



Afirmaron que el gobierno de Alberto Fernández tiene un "criterio inclusivo y no de tratar al discapacitado como trucho".



Esta medida, cuya resolución saldrá en lo inmediato, seguramente elevará el número de beneficiarios porque se volverán a rehabilitar las pensiones que fueron dadas de baja de forma injusta, según las fuentes consultadas.



Además, resaltaron que el Estado tendrá que pagar los juicios que fueron iniciados luego de que la gestión anterior retiró pensiones.



"Es una cuestión de criterio. El Gobierno nacional busca incluir al discapacitado, por eso se decidió eliminar todas las trabas que se interponían", detallaron en Casa Rosada.



De esta manera, ya "no será necesaria" la obtención del Certificado Médico Oficial Digital (CMO) para que personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas, con el propósito de "facilitar el acceso a los que no tengan los medios tecnológicos".



El CMO Digital fue creado en febrero de 2019 y había sido utilizado, según el Gobierno, como una traba formal, ya que se transformaba en "un impedimento para que las personas más vulnerables obtuvieran el beneficio".



"Planteado como requisito excluyente, el CMO Digital no contemplaba la diversidad geográfica de la Argentina ni el acceso a recursos informativos", analizaron.



Por último, las mismas fuentes indicaron que "producto de las trabas que puso el gobierno anterior, 100.000 pensiones fueron dadas de baja de manera arbitraria".



"Seguramente se actualizarán los montos de las pensiones no contributivas. Es algo que está dentro de las posibilidades", concluyeron las fuentes.