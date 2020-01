Bullrich asumirá como presidenta del PRO los primeros días de febrero

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich será oficializada como presidenta del PRO entre el 5 y el 10 de febrero, y reemplazará en el cargo al senador nacional Humberto Schiavoni.



Así lo aseguró la ex funcionaria al abandonar la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que se realizó este martes en las oficinas de la UCR en el segundo piso del Congreso.



Bullrich fue postulada por el ex presidente Mauricio Macri el 22 de noviembre del año pasado en una reunión que se llevó a cabo en Olivos de la que participaron las máximas figuras del PRO.



En su carrera política, Bullrich fue secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios entre el 1999 y el 2000, en el gobierno de Fernando de la Rúa, posteriormente fue ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, y ministra de Seguridad en dos ocasiones, primero con de la Rúa y luego con Macri.



También fue diputada nacional dos veces: entre 1993 y 1997 y entre 2007 y 2015.