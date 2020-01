Avanza el proyecto sobre deuda externa: Hoy se aprobaría en Diputados

Tras el debate en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Finanzas, en el anexo C de la Cámara baja, se pasó a la firma del texto enviado por el Poder Ejecutivo para la reestructuración de la deuda externa, que cosechó 43 avales, en tanto que Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, decidió no acompañar el dictamen de mayoría, aunque acompañaría en el recinto.La sesión de este miércoles, en cuyo temario también se incluirá el proyecto de reforma del Consenso Fiscal y la autorización del ingreso de tropas extranjeras al país, fue pedida formalmente por Máximo Kirchner a las 12:15 y será la primera del año, en el marco del período de sesiones extraordinarias que dispuso el Poder Ejecutivo.Antes de la firma del dictamen, fue el turno de las exposiciones a cargo del subprocurador del Tesoro Nacional, Sebastián Soler, y de Cristian Dellepiane, asesor legal del Ministerio de Economía, quienes defendieron la iniciativa y respondieron preguntas durante el plenario que condujo el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller."El objetivo es restaurar la sostenibilidad de la deuda de manera que sea consistente con la posibilidad de que Argentina vuelva a crecer y con igualdad", subrayó Soler.Esa era la tendencia general imperante en Juntos por el Cambio de cara a la sesión de este miércoles, pero según pudo saber NA de fuentes de ese interbloque, la Coalición Cívica se encaminaba a la abstención.En esa reunión, además de Massa, participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza); el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR); y los diputados Alfredo Cornejo (UCR), Álvaro González (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); en tanto que al final de la reunión se acopló el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.A última hora de la tarde, se producía una segunda reunión en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara baja, esta vez con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, para acercar posiciones con Juntos por el Cambio, ya que el propósito del Gobierno, más allá de lograr la media sanción, es que el proyecto reciba la mayor cantidad de votos posibles para dar un mensaje institucional de fortaleza de la posición argentina ante los acreedores internacionales. .También estuvo la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Interior, Silvina Batakis, junto a Massa, Máximo Kirchner,y de parte de la oposición quedaban Rodríguez Larreta, Morales, Silvia Lospennato, Cornejo, Álvaro González, Ferraro y Juan Manuel López.Además de los miembros del Frente de Todos, también acompañaron el dictamen de mayoría los representantes del interbloque Federal y del interbloque Unidad Federal por el Desarrollo.Durante el debate, el diputado del PRO Alejandro García criticó el hecho que ante la ausencia del ministro de Economía, quien se encuentra de viaje oficial en Estados Unidos, no concurrieran funcionarios de mayor rango con capacidad de decisión propia para responder a los planteos de la oposición.Heller rechazó los cuestionamientos y afirmó que los expositores invitados "representan al Poder Ejecutivo y brindaron elementos suficientes para habilitar el debate".Juntos por el Cambio definirá hoy si presenta un dictamen de minoría propia, abriendo un compás de espera a la expectativa de que el Gobierno recepte ese pedido.En cualquier caso, el oficialismo ya tendría asegurado el quórum y tampoco tendría demasiadas dificultades para garantizar la mitad más uno de los votos durante la sesión.El proyecto autoriza a la autoridad de aplicación, es decir al Ministerio de Economía, "a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros".A su vez, le da facultades al Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020 para "efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera, por los montos nominales que determine el Poder Ejecutivo Nacional".