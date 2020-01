Macri trabajará para la FIFA pero no se irá de la Argentina

Relación con Infantino



La vivienda fue alquilada por la ex familia presidencial una semana antes de que finalizara el mandato, en diciembre pasado.Y a pocos minutos de allí, en la ciudad de Olivos, Macri montó oficinas en las que desarrollará su agenda diaria, que estará protagonizada por la política local. Al igual que cuando era jefe de Estado,"El ex presidente va a trabajar activamente en la política nacional, de ninguna manera estará al margen. Tiene mucho para aportar. Y mantiene su convicción de seguir liderando Juntos por el Cambio", le dijo a este diario su colaborador más estrecho en la nueva etapa que inició Macri tras sus vacaciones en Villa La Angostura, en el sur del país.En lo que fue su primera aparición pública tras dejar la Presidencia, Macri se reunió con un grupo de referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura. Allí hizo uní.Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respaldó este martes su decisión de designar a Macri en el cargo: "Tiene el perfil ideal para poner el fútbol al servicio de la sociedad". Y desde el entorno del ex presidente le señalaron a este diario la "excelente" relación entre ambos dirigentes.Infantino fue uno de los representantes de otros ámbitos ajenos a lo estrictamente gubernamental que a fines de noviembre de 2018 participó de la cumbre de líderes del G20."Desde hace muchos años, Macri e Infantino han cultivado una relación estrecha de mucho respeto y cordial. Y han decidido ahora trabajar juntos", dijo la fuente consultada."Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol, y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA", publicó Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate.El productor televisivo y presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinnelli, se expresó en términos similares: "Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo Presidente, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata que nos íbamos a la 'mi....', hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol".Desde la Súperliga también hubo un comunicado contra la designación: "La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo".Fuente: Los Andes.