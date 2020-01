Fondos públicos: Entre Ríos obtuvo la máxima calificación en transparencia

La provincia de Entre Ríos encabeza el ranking en las mediciones de transparencia presupuestaria que realizó para el año 2019 el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una organización independiente que produce conocimiento, analiza y ofrece recomendaciones con el fin de promover mejores políticas y prácticas en el sector estatal.



"Administrar en forma responsable los recursos y hacerlo con transparencia es un camino por el que vamos seguir transitando sin atajos", dijo el gobernador Bordet, tras conocer los datos proporcionados por el organismo. El mandatario señaló además que "obtener el máximo puntaje entre las 24 jurisdicciones del país en el informe sobre transparencia presupuestaria que elabora anualmente el Cippec renueva nuestro compromiso con cada entrerriano".



En este marco, el mandatario puso de relieve labor realizada por el equipo económico del gobierno y agregó: "Rendir cuenta de cada acto de gobierno es una de nuestras principales premisas".



En la elaboración de su informe, el Cippec mide, entre otros aspectos, el índice de transparencia presupuestaria provincial, el cual se elabora anualmente a desde el año 2013 con el propósito de establecer la cantidad y calidad de la información relacionada con el presupuesto y la política fiscal de las 24 provincias argentinas. Mide en una escala de puntaje del 0 al 10 considerando el comportamiento de los ingresos, la ejecución de los gastos, como así también, la evolución del financiamiento.



A partir de la implementación de este índice 2013, es la primera vez que una provincia logra un puntaje de 10. Este comportamiento evidencia el grado de compromiso del accionar del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos que, a través de sus equipos técnicos, mantiene una administración organizada, responsable y eficiente, en pos de la optimización y calidad del gasto público.



"Este resultado es producto de la decisión del gobernador Gustavo Bordet, ya que la transparencia en los actos de gobierno es fundamental. Y después de la interpretación que hacemos desde el Ministerio y obviamente de la gran labor del equipo de trabajo", dijo el ministro de Economía de Entre Ríos Hugo Ballay, y remarcó: "Esto es resultado de lo que el gobernador propone de su gobierno desde el inicio de su primera gestión y el objetivo es darle continuidad a esta forma de transparencia".



"Nos anoticiamos durante el fin de semana del informe del Cippec, un organismo independiente que analiza a cada una de las provincias respecto al grado de información de la ejecución de los presupuestos. Esto no solamente es en cuanto a la calidad de la información sino también tiene mucho que ver los tiempos con los que se pone a disposición. Entre Ríos ocupa el primer lugar y eso habla que la situación en nuestra provincia es la ideal porque en la calificación de 1 a 10, Entre Ríos obtuvo un 10", explicó el ministro Ballay.



Luego indicó: "Debemos rescatar que es la primera vez desde 2013 que se mide este índice que una provincia tiene la calificación máxima y obviamente esto no es tarea de una persona, sino del personal de todas las Direcciones del Ministerio que trabajan en pos de esta comunicación, que entienden la metodología y obviamente la felicitación principal va para ellos, para los que todos los días están trabajando este tipo de información".



Detalló que el informe toma en cuenta toda la información que está disponible en la página del Ministerio, a la que cualquier persona puede acceder, y donde hay todo un detalle analítico de los recursos con los que cuenta la provincia y el destino, es decir en qué los gasta. Dijo además que el Cippec califica el grado de información pero también el momento que está disponible. "Mensualmente se puede acceder a esta información y esto también es importante", remarcó.



Acceso ciudadano



Otro ítem que contribuyó a mejores puntajes fue la actualización de información fiscal que se hizo con menos demora. También se avanzó con la publicación del Presupuesto Ciudadano, iniciativa cuyo objetivo es publicar los datos del presupuesto de manera más amistosa. Doce provincias publicaron presupuestos de este tipo, dos más que en 2018.



El ministro Ballay indicó que la calificación de Entre Ríos también mejoró en 2019 a partir de la recomendación que habían recibido las provincias, relacionado con un presupuesto ciudadano. "Esto también está disponible en las páginas del Ministerio desde el año pasado y es la misma información publicada de una manera que cualquier ciudadano, cualquier contribuyente de la provincia tenga acceso de una forma clara y fácil de analizar porque muchas veces los presupuestos son un montón de planillas, un montón de números de difícil interpretación. Entonces, el objetivo de este presupuesto ciudadano es justamente hacerlo a un nivel de que cualquier persona pueda llegar a interpretar fundamentalmente lo que la provincia recauda y en qué lo gasta", indicó Ballay.



Prestigio del Cippec



Destacó por otro lado el prestigio y seriedad que posee el Cippec y acotó: "Estamos hablando de una institución que es reconocida a nivel nacional, que tiene prestigio y que además ha sido tomado por los grandes medios nacionales para difundir esta noticia. Es una institución que todas las provincias utilizamos de consulta permanente, y es absolutamente independiente y apartidaria. Acá no hay parte del gobierno nacional o parte de algún partido político que pueda calificar mejor a unas que a otras, sino que es totalmente independiente y obviamente de una calidad profesional los análisis que hace es muy importante", remarcó el ministro.



Evolución de Entre Ríos



De acuerdo a esa medición, en 2013 y 2014 Entre Ríos se ubicó en el cuarto puesto, en 2015 y 2016 en el segundo puesto, en 2017 en el tercer puesto, en 2018 volvió a ocupar el segundo puesto y en 2019 saltó al primer puesto con el puntaje ideal de 10.



El trabajo mide en una escala de puntaje del 0 al 10 considerando el comportamiento de los ingresos, la ejecución de los gastos, como así también la evolución del financiamiento.



Este índice tiene como objetivo principal evaluar la disponibilidad oportuna y de fácil acceso a la información sobre el uso, origen y aplicación de los recursos presupuestarios, garantizando así el derecho de los ciudadanos a conocer los objetivos del presupuesto, qué acciones persiguen y cuál es el financiamiento con el que cuentan.



En los últimos años, desde la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el CFRF es el Órgano encargado de coordinar la política fiscal, estableciendo obligaciones para el gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias, imponiendo reglas cuantitativas que limitan la expansión del gasto, el empleo público y el nivel de endeudamiento.



Máximo puntaje



Según el informe, la provincia de Entre Ríos ha obtenido del análisis del Ejercicio Fiscal 2019, 10 puntos (en una escala de 0 a 10), ubicándose en primer lugar dentro del conjunto de las 24 provincias.



A lo largo de estos años, Entre Ríos ha mostrado el siguiente comportamiento: En 2013 obtuvo un puntaje de 8,40 ocupando el cuarto puesto; en 2014 logró 9,35 con el mismo puesto; en 2015 sumó 9,50 puntos ascendiendo al segundo lugar; en 2016 también 9,50 en la segunda ubicación; en 2017 el mismo puntaje y en el tercer lugar; en 2018 sumó 9,65 puntos ocupando el segundo puesto; y en 2019 el máximo puntaje, un 10, llegando el primer puesto.



Objetivos



El índice elaborado por el Cippec tiene como objetivo principal evaluar la disponibilidad oportuna y de fácil acceso a la información sobre el uso, origen y aplicación de los recursos presupuestarios, garantizando así el derecho de los ciudadanos a conocer los objetivos del presupuesto, qué acciones persiguen y cuál es el financiamiento con el que cuentan.



En este sentido, Entre Ríos obtuvo la mayor calificación sobre la disponibilidad de información pública sobre el uso de los recursos fiscales. Es el distrito modelo que publicó detalles, frecuencia y claridad sobre ejecución de presupuesto.



Mejora



La disponibilidad de información pública sobre el uso de los recursos fiscales de las provincias mejoró en términos generales en la rendición de cuentas del 2019. En el concierto nacional, Entre Ríos obtuvo la mayor calificación posible y es el distrito modelo en el que se publicó con mayor detalle, frecuencia y claridad los datos sobre la ejecución de su presupuesto.



Según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) que elabora el Cippec, el puntaje promedio de las provincias en 2019 fue de 7,8 en la escala máxima de 10, lo que representa un aumento respecto del puntaje medio de 7,5 puntos del 2018.



El trabajo



Las fuentes de las cuales extrajeron los datos que sirven de insumo en la elaboración del ITPP fueron los sitios web oficiales del Ministerios de Economía, Hacienda o Finanzas (dependiendo de la provincia), Contaduría General de la Provincia, Oficinas de Presupuesto o de portales específicos dedicados a la transparencia presupuestaria.



"Se considera únicamente la información que esté disponible en internet dado que un elemento central de la transparencia activa es que los datos difundidos sean accesibles para el conjunto de la ciudadanía", señala el documento.



Ranking



Desde que Cippec comenzó con la elaboración del índice en 2013, ninguna provincia había obtenido 10 puntos. En el 2019 fue Entre Ríos que pasó de 9,65 en el 2018 a un puntaje perfecto en 2019. Su escolta en el último informe en el que se reportó la performance de las provincias el año pasado es Córdoba con un puntaje casi perfecto: logró 9,90 puntos en el 2019, el mismo que obtuvo en 2018, cuando estuvo primera. Al igual que el año anterior, el podio lo comparten con Santa Fe, que esta vez obtuvo 9,85 puntos. Trece provincias mejoraron, especialmente Tucumán y Santiago del Estero, que partieron de niveles bajos, y La Rioja y Río Negro.