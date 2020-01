Kulfas denunció el hallazgo de 10.000 dólares en un escritorio del Ministerio

Los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo del Matías Kulfas, denunciaron el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en un escritorio de una dependencia de la cartera.



El dinero, según la denuncia, fue encontrado en un escritorio de una oficina que había sido adjudicada al ex secretario de Coordinación de dicha cartera durante el gobierno anterior, Rodrigo Sbarrra.



La denuncia quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien deberá investigar la procedencia del sobre, que aparentemente cuenta con algunas anotaciones.



Tras conocerse la acusación, Sbarra hizo declaraciones en su cuenta de la red social Twitter: "Buen nivel de opereta eh. Dios mío", escribió.



Según pudo saber NA, Sbarra era un colaborador cercano del ex ministro de Producción Francisco Cabrera, que siguió en funciones cuando Dante Sica quedó a cargo del Ministerio.



Además, explicaron que la Secretaria de Coordinación ya no funciona y fue reemplazada por la Dirección General Administrativa.