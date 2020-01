El Gobierno podría designar una embajadora mujer para el Vaticano

A pocos días del encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, el gobierno de Alberto Fernández prepara una nueva designación para ocupar la Embajada en la Santa Sede, cargo para el cual está en carrera una mujer.



Se trata de María del Carmen Squeff, una diplomática de carrera que podría ser propuesta para llenar uno de los casilleros vacíos en las sedes diplomáticas del mundo.



La diplomática había sido embajadora en Francia entre febrero de 2014 e inicios de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri designó a Jorge Faurie, que luego dejó ese lugar para quedar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.



El nombre de Squeff no genera resistencias en la Cancillería, donde no habían recibido con los brazos abiertos a Luis Bellando, quien luego trascendió que no tenía el respaldo del Vaticano para ocupar la Embajada.



Sin embargo, en medio de las diferencias entre el Palacio San Martín y la Casa Rosada, fuentes de Balcarce 50 señalaron a NA que Bellando no estaba descartado en un ciento por ciento, ya que aseguraron que su pliego no había sido presentado oficialmente.



Otro nombre que había sonado en los últimos días es el de Julio Ramón Lascano y Vedia, un diplomático de carrera, exasesor de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.



Con 58 años, Lascano y Vedia ostenta 40 de formación profesional y 30 de residencias en el exterior. Es licenciado en Ciencias Políticas de la UCA (1983) y egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en 1985. Cumplió funciones diplomáticas en Italia, Uruguay, Cuba, México y Angola. Hace ocho años que ya posee el cargo oficial de "embajador".



Lo que sí está claro por estas horas es que la decisión final sobre el nombre del futuro representante no será consultada con el papa Francisco, posibilidad que había circulado días atrás.



Será una determinación que adoptará el Poder Ejecutivo, con el aval del canciller Felipe Solá, y que podría conocerse antes de la cita con el Santo Padre agendada para el próximo 31 de enero en Roma.



Fernández regresará al país desde Israel el próximo sábado, y volverá a partir rumbo a Europa el próximo 29 de enero, para su primer encuentro oficial con Francisco y una gira por Roma, París y Madrid.