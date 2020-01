Funcionarios del gabinete económico irán al Congreso a responder preguntas

Sin la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, funcionarios del Ministerio de Economía y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, asistieron este jueves a una reunión con diputados del frente de Todos, para brindarles información sobre el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa al que tratarán de darle media sanción la próxima semana.



La reunión se realizó en las oficinas de la presidencia de la Cámara de Diputados, con la presencia de Sergio Massa, la mencionada Cecilia Todesca, y el viceministro de Economía, Haroldo Montagú y su equipo. También asistieron el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, y los diputados Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Heller, Darío Martínez, Fernanda Vallejos e Itai Hagman.



En la Cámara baja estuvo también más temprano el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien se reunió con Sergio Massa y Máximo Kirchner, pero se retiró antes del inicio del encuentro con los funcionarios de Economía.



Según se acordó, el próximo martes se realizará un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el neuquino Darío Martínez, y de Finanzas, cuya titular este jueves se determinó que será Fernanda Vallejos.



A esa reunión concurrirán funcionarios del equipo económico para dar explicaciones sobre el proyecto, tal cual pedían desde Juntos por el Cambio, aunque no estará el ministro de Economía, Martín Guzmán, "por encontrarse de viaje", según aclaró Carlos Heller ante la prensa.



"Fue una reunión informal con miembros del equipo económico, con el que estuvimos intercambiando ideas, básicamente sobre el contenido y el alcance del proyecto que se va a tratar la semana que viene", explicó Heller, para precisar luego que "el martes se va a tratar en comisión, y el miércoles en el recinto. Hemos acordado que gente del Ministerio de Economía venga el martes a la sesión de la comisión para atender y dar las explicaciones del caso. No el ministro, que va a estar de viaje. Pero no habría inconvenientes que en algún momento futuro, si hace falta, concurra el ministro".



Heller señaló que "aunque la ley que vamos a tratar, es en realidad una ley instrumental, que lo que hace es crear las condiciones para iniciar las renegociaciones de la deuda, también hemos hablado intensamente sobre la urgencia que hay de encarar este proceso, teniendo en cuenta los graves problemas que tiene la Argentina, desde el punto de vista del nivel de endeudamiento en el que se encuentra; y la necesidad de llevar adelante un proceso de discusión positivo para llegar a un acuerdo lo más favorable para la Argentina que se pueda obtener bajo el criterio de la sustentabilidad que está planteado en el proyecto, y lo ha planteado el ministro en la conferencia de prensa".



Según se aclaró, no estuvo en el temario las características de la propuesta que la Argentina hará a los bonistas, pero durante la reunión se pasó revista a "la grave situación en que se encuentra el país por el nivel de endeudamiento al que ha sido llevado, por el alto impacto que tienen los intereses de la deuda en el Presupuesto, y la necesidad imperiosa de encarar una negociación que pueda abrir un camino viable para que la Argentina encare un programa de desarrollo con la gente adentro", explicó Heller.



Según explicaron los legisladores del Frente de Todos, el proyecto que se debatirá faculta al ministro de Economía a negociar la deuda en dólares, ya que la moneda en deuda local se va a seguir atendiendo con normalidad. "Lo que se está planteando es que la Argentina no tiene los dólares para enfrentar los compromisos que tiene derivados de la manera en que el país ha sido endeudado desde el 2016 al 2019, y entonces es imperioso que eso pueda resolverse de una manera positiva, para encarar cualquier proyecto de desarrollo de crecimiento, de inclusión social que resuelva las enormes asignaturas pendientes que hoy tiene el pueblo argentino, producto de las políticas que se aplicaron estos últimos cuatro años", puntualizó Heller.



Por su parte, el neuquino Darío Martínez señaló que "lo importante es entender que hoy, con los vencimientos actuales, con los intereses actuales, y en una economía detonada, se ha tornado impagable. Es por eso que, entendiendo la situación crítica por la cual está pasando el país, las características de una deuda que se ha tomado, a nuestra forma de ver, irresponsable, que no ha servido para muchas más cosas, que para aquellos que han podido fugar, pero no ha resuelto los problemas estructurales de la Argentina, que ha crecido un 76% en los últimos cuatro años".



Darío Martínez aseguró que desde el Frente de Todos están hablando con la oposición para la sesión que se prevé para el miércoles que viene y señaló que "en principio hay un gran consenso de entender la situación crítica. Aun los que han sido parte del oficialismo hasta el 10 de diciembre entienden la crítica, y delicadísima situación en la que estamos, y la imposibilidad de hacer frente a la deuda en los términos actuales".



"Yo creo que en esto va a haber una clara muestra del arco político, independientemente de las fuerzas, y que es necesario genere y dar esta herramienta al Ejecutivo, para avanzar siempre mejorando la situación actual", estimó Martínez.



