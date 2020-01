Salud, en alerta por progresión de investigaciones mundiales por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud se encuentra investigando el nuevo coronavirus. Desde Nación se originó un alerta epidemiológico en consonancia con las actuaciones mundiales. En el país el riesgo es bajo, no hay circulación viral, y las recomendaciones son para la gente que viaja a China.



El coronavirus tuvo manifestaciones en algunas ciudades de China y hasta ahora ha tenido derivaciones importantes en lo inmediato sólo en los Estados Unidos. Si bien es importante activar todos los mecanismos de alerta preventivo, es menester llevar tranquilidad a la gente.



La Organización Mundial de la Salud, ente rector en cuanto a definiciones sanitarias a nivel universal se manifestó por estas horas, en tiempos de investigación del nuevo coronavirus.



Desde Nación, se originó un alerta epidemiológico en contraste con las actuaciones mundiales y la provincia de Entre Ríos también tomó nota.



Las primeras apreciaciones de fuentes sanitarias aseguran que el riesgo en Argentina es bajo, ya que no hay circulación viral y las recomendaciones se concentran fundamentalmente sobre la gente que viaja a China, y en especial a los lugares afectados: Wuhan, Chibi y Huanggang.



Por su parte, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, destaca que se trabaja en torno a la información epidemiológica, dinámica y provisoria, brindada por la OMS y la cartera sanitaria nacional.



En este marco, se recomienda mantener e incluso reforzar las pautas de prevención básicas tales como el lavado frecuente de manos y toser cubriendo la boca con la parte interna del codo. Sobre todo porque la enfermedad provocada por coronavirus presenta síntomas respiratorios agudos. Por ello, es de notificación inmediata obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y se encuadra en el grupo de las infecciones respiratorias agudas (IRAS).



De manera momentánea, los viajes y el comercio a China no están restringidos pero sí se promueve que quienes manifiesten síntomas de cuadro respiratorio agudo busquen atención médica, sobre todo si estuvieron en el territorio afectado. La medida cobra importancia ante la proximidad de la celebración del año nuevo chino (25 de febrero). Y para quienes viajen a las ciudades de Wuhan, Chibi y Huanggang se sugiere que: eviten tanto el contacto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas como ingerir alimentos crudos y no visitar lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos.



El caso sospechoso se da en pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG): fiebre, tos y requerimiento de internación que tengan un historial de viaje o que hayan estado en Wuhan, provincia de Hubei, China, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, o que sea un trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes con IRAG de causa desconocida. Asimismo en personas con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que, dentro de los 14 días previos al inicio de la enfermedad hayan tenido contacto físico cercano con un caso confirmado de infección por 2019-nCoV; exposición en un centro de salud de un país donde las infecciones por 2019-nCoV asociadas al hospital han sido reportadas o que hayan visitado Wuhan, China.