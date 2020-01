Cristina Fernández está a cargo del Poder Ejecutivo hasta el sábado

Foto 1/2 Foto 2/2

La ex mandataria cumplió pasado el mediodía con la formalidad de firmar el acta en su oficina del Instituto Patria ante el escribano general del Gobierno, lo cual quedó reflejado en fotos y un breve video que circularon en las redes sociales.



De esta forma, a partir desde este martes y hasta el sábado próximo por la mañana, Cristina Fernández vuelve a ejercer, de manera interina, el rol de jefa de Estado, 1.565 días después de haber dejado el poder el 9 de diciembre del 2015.



No obstante, según supo NA, la presidenta del Senado llevará a cabo una agenda de bajo perfil y no tiene previsto ir a la Casa Rosada cuando reemplace a Alberto Fernández.



El plan es que se mantenga estos cuatro años enfocada en sus tareas en el Senado, en el rol de presidenta de la Cámara alta, o bien manteniendo reuniones en sus oficinas del Instituto Patria o incluso en su domicilio del barrio porteño de Recoleta.



A fin de mes, Fernández volverá a quedar al frente de la Presidencia por la visita de Alberto Fernández al papa Francisco en El Vaticano, en un viaje previsto entre el 29 de enero y el 1 de febrero.



El Presidente, en tanto, antes de partir a Jerusalén firmó la mayoría de las designaciones y decisiones importantes que se publicaron en el Boletín Oficial de este martes, como también el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, que se publicará en el BO de este miércoles.



Cristina Fernández pisó una sola la Casa Rosada desde el 10 de diciembre pasado, justamente la tarde en la que Alberto Fernández asumió como Presidente y le tomó juramento a los ministros.