El gobernador se interiorizó sobre la situación de Iosper

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el presidente del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete para interiorizarse sobre la actualidad de la institución que contiene a los trabajadores estatales entrerrianos.



Tras el encuentro, el titular de la obra social explicó que le dio al gobernador "un pantallazo de como viene el funcionamiento de la obra social que tiene 300.000 afiliados, un informe económico y el cierre de 2019 que por cierto muy complejo".



Cañete explicó que "la obra social viene cumpliendo con los prestadores, el problema por allí resulta ser financiero. No contamos con todos los recursos como para cumplir con todos al mismo tiempo". En este sentido precisó que "pasamos un año muy complejo, con un 54 por ciento de inflación, con una evaluación anual de casi el 65 por ciento y esto venimos diciéndolo permanentemente nosotros respecto a la grave situación que ha representado los medicamentos de alto costo y las nuevas tecnologías".



El funcionario detalló que "en medicamentos de alto costo, más oncológicos, más las prestaciones por discapacidad, más las prestaciones que se brindan por consulta médica representan en el presupuesto general del organismo más del 60 por ciento".



Indicó que "1738 afiliados la obra social invierte 1,653 millones de pesos, esto significa un esfuerzo enorme porque es mucho volumen de recursos que se tienen que cubrir en pocos afiliados y esto tiene que ver con todos los medicamentos de altos costos que ingresan al país, y que las obras sociales debemos cubrirlos sin algún tipo de reparo. Nosotros las obras sociales provinciales, no tenemos, no somos partes del sistema de reintegro que hace la nación".