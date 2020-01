Paritaria Nacional Docente: En qué beneficiaría a Entre Ríos

Política ATE divulgó el cálculo de la suba salarial para estatales entrerrianos

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, sostuvo que en la Paritaria Nacional Docente se buscará discutir un nuevo piso salarial y adelantó que desde el CGE se trabaja en la presentación de 100 propuestas educativas para la provincia"En términos generales saludamos el espíritu de esta convocatoria, porque consideramos que la paritaria implica mucho más que sólo la discusión salarial, sino que también es un ámbito de diálogo con los trabajadores de la educación y los diferentes gremios; y la posibilidad de discutir cuestiones que han quedado relegadas como las condiciones de infraestructura de la escuelas, programas nacionales y tecnología y bibliotecas en los establecimientos educativos", remarcó el titular del CGE, Martín Müller.El funcionario explicó que la Paritaria Nacional Docente, que se convoca nuevamente luego de haber sido suspendida durante el gobierno de Mauricio Macri, "ha sido siempre un marco de referencia que unifica criterios para un sistema educativo federal"."En lo que si nos beneficiaría esta paritaria nacional es en la posibilidad de recibir un aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente que es repartido de forma más equitativa entre todas las provincias, lo que implicaría más recursos para salarios", estimó Müller en declaraciones aPor último, adelantó que desde su gestión se está preparando un plan con 100 propuestas educativas a concretarse a corto, mediano y largo plazo."Planteamos transformaciones que queremos lograr, o al menos fijar los cimientos en estos cuatro años de gobierno. En los inmediato, serán cuestiones que tienen que ver con las emergencias y urgencias en sintonía con lo que sucede a nivel nacional, vinculadas a los niveles de desigualdad y pobreza", confirmó."Consideramos que en un país en donde 6 de cada 10 chicos son pobres, o uno de cada 10 no come, es imposible que hablemos de calidad educativa, que en definitiva es nuestro objetivo de fondo. Por eso, vamos a hacer un trabajo de articulación muy fuerte con otras áreas ministeriales y organizaciones de la comunidad. Hay que empezar por los de abajo para llegar a todos, como dice el presidente Alberto Fernández", explicó.En lo que respecta al largo plazo, Müller señaló que la transformación de la escuela secundaria, la consolidación de la obligatoriedad de la sala de 4 y 5 años y la ampliación de su cobertura, y un nuevo sistema de educación superior integral serán "el sello de la gestión desde el lugar con el que el gobernador no ha honrado y en consonancia con el modelo productivo y de desarrollo que se quiere para la provincia".