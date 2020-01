Para Bullrich, hay una "intromisión brutal" del gobierno en la causa Nisman

"¿Cómo hubiera sido el quinto aniversario de la muerte de Nisman si no hubiera habido esta intromisión brutal del Poder Ejecutivo en la causa? Hubiera sido un aniversario de recordación donde no hubiera estado este componente. El componente lo agrega el Gobierno al querer nuevamente meterse en la causa", apuntó.



En declaraciones a radio Mitre, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional "en vez de mantener la investigación como se estaba haciendo, en un ámbito de la Justicia, quiso llevar parte de esa investigación al Poder Ejecutivo diciendo que iba a hacer una investigación de la pericia".



Al referirse al pedido de investigación de la pericia realizada por la Gendarmería Nacional, cuestionó: "Dicen que iban a hacer una investigación de la pericia como si tuviera jurisdicción para hacerlo, y queriendo reescribir un relato".



"Tuvimos dos primeros años en los que la causa tuvo muchos problemas y muchas fallas. El tiempo va borrando las pruebas", señaló Bullrich respecto al avance de la causa que investiga la muerte de Nisman.



En ese marco, precisó: "La actual acusación es de homicidio y toda la investigación está en torno a esta hipótesis en la que está trabajando la justicia, analizando quiénes son los responsables".



"Acá no hay lados. Acá hay una investigación judicial que comenzó con la convicción de que había sido un suicidio. Luego, todo el gobierno (de la vicepresidenta Cristina Fernández) acusó y convirtió a Nisman en victimario de su propia muerte", expresó.



En ese sentido, amplió: "Luego, la Corte Suprema de Justicia salió diciendo que era inconsistente y ahora la investigación en la Justicia Federal. La investigación dice que Nisman ha sido asesinado en un ámbito de dos personas y que se están investigando quiénes fueron los asesinos".



Al ser consultada sobre la serie de Netflix que muestra con entrevistas es imágenes de archivo gran parte de la causa, Bullrich indicó: "Vi dos capítulos de la serie de Nisman. No quise participar porque en ese momento estaba como ministra de Seguridad y me pareció incompatible. No me gustó, me pareció aburrida".



Respecto de la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, Bullrich dijo "no" querer "entrar en una contradicción con la ministra", y resaltó: "Frederic en vez de analizar nuestra gestión entra derribando toda la gestión".



"Bajamos los homicidios, los secuestros, aumentamos la lucha contra el narcotráfico. La ministra llega y dice "desarmo todo esto ¿Por qué? Si las consecuencias son buenas, ¿por qué se desarmó?", concluyó.