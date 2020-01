Personal de comedores escolares se capacita en alimentación saludable

La capacitación, impulsada a través de la Dirección de Comedores dependiente de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias de la cartera de Desarrollo social de la Provincia, está planteada en instancias tanto teóricas como prácticas que desarrollan las siguientes temáticas: alimentación saludable, malnutrición, diabetes, celiaquía, buenas prácticas de manufactura y cocina saludable. Los encuentros son dictados por estudiantes de la licenciatura en Nutrición de la Universidad de Concepción del Uruguay, que se encuentran realizando sus prácticas profesionales.Al respecto, el subsecretario de Políticas Alimentarias, Lautaro Valdiviezo, sostuvo: "Por decisión del gobernador Gustavo Bordet, se reforzaron las partidas de comedores, pero también hay un acompañamiento con este tipo de acciones. En este caso se capacita al personal de cocina para mejorar este servicio que se brinda en los comedores de las escuelas, un trabajo que viene realizando la Dirección de Comedores con Ariel Wilvers como director"."La decisión de la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, es aumentar el universo de la educación alimentaria nutricional, trabajando no solamente con personal de cocina si no también hacerlo de manera articulada con el Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud. Así, ampliamos la población destinataria de este tipo de capacitaciones, en educación primaria y secundaria, y llegamos a los futuros o actualmente titulares de los diferentes programas alimentarios", amplió Valdiviezo.Por su parte, el responsable del área de supervisión de la Dirección de Comedores, Lucas Latorre, detalló que "la propuesta tiene como destinatarios el personal de cocina que se encuentra prestando servicio durante enero"."El objetivo es brindar herramientas a cocineras en relación a la temática de trabajo diario con encuentros teóricos y prácticos. Esa es la dinámica que le hemos dado para este año impulsando un espacio práctico para ver en la acción lo que se ve en la teoría", agregó.Por último, en cuanto a la decisión de incorporar instancias prácticas, Latorre explicó: "Al ser grupos reducidos no mayores a 20, la intención es que todos puedan participar y tengan un intercambio con las capacitadoras para sacarse dudas, una dinámica que se pierde cuando los grupos son demasiado amplios".