La Mesa de Enlace provincial pide una reunión con el Gobernador

Foto 1/2 Foto 2/2

"La Mesa de Enlace necesita una audiencia inminente con el gobierno provincial los primeros días del mes que viene", dijo el vicepresidente de Farer, Nicasio Tito, durante la reunión que mantuvo este viernes junto a sus pares de SRA, FAA y Fedeco.



Recordó que en la última asamblea realizada en Villaguay, los productores manifestaron que "no están dispuestos al aumento de retenciones y tampoco el tema del impuesto inmobiliario".



Explicó que si bien "el clima, con la lluvia, está ayudando para tener un mejor desarrollo de los cultivos con el tema de maíz y soja, ese pequeño margen no se va a ver reflejado ante el aumento de las retenciones". Una situación similar se dará con la ganadería que "tiene un mínimo respiro ahora con los números que se pudieron haber dado con la apertura de exportaciones, pero si está este incremento de las retenciones en la ganadería va a perjudicar esa pequeña rentabilidad que hay".



Por su parte, el titular de Fedeco, Daniel Kindebaluc, reclamó el control del gasto en la política. "Siempre cuando hay escases de recursos se ve la forma de dónde sacar. Nuestro sector no soporta más una suba de impuestos, de casualidad podemos pagar con lo que veníamos teniendo". Por eso entendió que es necesario "que de una vez por todas se trabaje sobre el gasto público, el gasto improductivo de la política, del que nunca se habla".



Adelantó que este es uno de los temas que pretenden hablar con el gobernador Gustavo Bordet. Asimismo propondrán "hacer que Entre Ríos crezca, pasar a un círculo virtuoso de hacer de que cada vez se produzca más, haya más trabajo y de esa manera el Estado recaude más".



El dirigente de FAA Nacional, Elvio Guía, explicó APF que el campo le ha transferido al Estado nacional en concepto de retenciones 180 mil millones de dólares "en este último tiempo" y, pese a ello, "tenemos los mismos problemas que hace 17 años, con niveles de pobreza, de indigencia". Por eso, opinó que "el problema no es si somos solidarios o no, hemos sido demasiado solidarios y seguimos. Lo que estamos pidiendo ahora es que se optimicen esos recursos, que se deje de gastar en cosas superfluas".



Y fue más allá, al cuestionar que "toda la Argentina hace un esfuerzo para que vaya al centralismo del estado nacional, es ahí donde el gobernador nos tiene que acompañar y salir todos juntos a defender la querida Entre Ríos y a los productores".