Bordet y el Intendente de Federal dialogaron sobre la continuidad de obras

"La obra pública es fundamental, veníamos un poco postergados en el norte entrerriano, con la mano del gobernador Gustavo Bordet y su equipo se ha logrado la incorporación de obras, estamos muy conformes", dijo Chapino.



Tras el encuentro de este miércoles, el intendente comentó que dialogaron sobre el contexto del país, específicamente sobre "la continuidad de las obras".



Chapino afirmó que la obra pública es "fundamental", y destacó que "con la mano del gobernador Gustavo Bordet y todo su equipo se ha logrado esta incorporación de obras en el norte entrerriano y estamos muy conformes". También, valoró el "compromiso" del gobernador "de abrir las puertas del gobierno nacional con quienes necesitemos y poder gestionar también allá las obras y demás cosas que necesitemos también nos pone muy contentos".



En ese sentido, refirió: "Tenemos cuatro obras en marcha del gobierno provincial, el gobernador aseguró la continuidad de las obras y queremos priorizar algunas de ellas para poder inaugurarlas en breve".



Al respecto mencionó una obra "que venimos gestionando con la senadora Nancy Miranda, que es la construcción del centro cívico, en el ex hospital J. J. Urquiza de Federal, hay cinco instituciones que van a ser reubicadas en ese espacio que a su vez también revalorizamos el ex hopital J.J. Urquiza y de este modo le damos mayor vida al barrio Salto de la ciudad de Federal".



La iniciativa representa además, "un ahorro para la provincia en pagar alquileres que estaba pagando para esas instituciones. El gobernador quiere en breve inaugurar esa obra para que las instituciones estén trabajando en ese lugar", acotó. Chapino puntualizó que la construcción está en un 85 por ciento aproximadamente, ya en los detalles finales, por lo que "en los próximos meses podría estar en funcionamiento el edificio".



Por otro lado, explicó que "la cañada de Los Tigres viene avanzando a buen ritmo desde noviembre a la fecha, pero sigue en construcción. Las lagunas cloacales nuevas también la obra sigue su ritmo. El norte entrerriano superó el doble del promedio anual de lluvias y eso imposibilita el trabajo de la empresa que está haciendo las lagunas nuevas para las cloacas de Federal".



En otro orden, indicó que estuvieron trabajando "otras cuestiones a futuro, como la construcción de asfalto u hormigón en la ciudad de Federal". Festival Nacional del Chamamé

Por otra parte, Chapino se refirió a la 45º edición del Festival Nacional del Chamamé que comienza el 1 de febrero con las peñas y bailanta y se desarrolla hasta el 9 de ese mes en el anfiteatro Francisco Ramírez que es donde se encuentran los máximos exponentes del género chamamecero, más de 30 grupos de renombre nacional e internacional.



"Es un festival de género chamamecero", explicó y agregó que "es uno de los pocos festivales de género que quedan en el país, que son respetados y tienen una trascendencia que ha permitido que se mantenga este festival y que sin importar la cartelera el público asista". Comentó en ese sentido, que se espera la presencia de entre 10.000 y 12.000 personas por noche en esos tres días "disfrutando, vibrando y palpitando el chamamé que es un género que no tiene fronteras, nos une a los chaqueños, formoseños, correntinos, entrerrianos en un solo lugar que es Federal y que nosotros los recibimos de brazos abiertos a todos los turistas que nos van a visitar".



Finalmente, dijo que tienen muchas expectativas sobre el festival y recomendó a los turistas que "anticipen el hospedaje".