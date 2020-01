Bordet y Busti destacaron el federalismo de Alberto Fernández

Foto 1/2 Foto 2/2

Gustavo Bordet y Jorge Busti se reunieron este martes en el despacho del mandatario en Casa de Gobierno, y repasaron la agenda conmemorativa del bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos, así como también temas de gestión y de actualidad.



En ese marco, Busti contó que hablaron de "la nueva situación institucional que está viviendo la provincia en relación con el gobierno de Alberto Fernández, con quien estoy absolutamente de acuerdo con su gobierno", señaló y resaltó que "es titánica su labor y creo que de a poco irá ordenando la difícil situación".



"Necesitamos la unidad de todos los argentinos, acompañando a Alberto Fernández, para que podamos sacar adelante al país", agregó el ex mandatario luego del encuentro con el titular del Poder Ejecutivo provincial.



Por otra parte, durante la reunión se avanzó en la definición de las actividades conmemorativas por los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, que tuviera como centralidad a la figura del prócer entrerriano, Francisco Ramírez.



Batallas



"Le brindé detalles del trabajo que se está haciendo desde el Grupo Ramírez para divulgar los acontecimientos históricos como la Batalla de Cepeda y el Tratado de Pilar", indicó Busti al término de la reunión y adelantó que se está dialogando con las provincias de Córdoba y Santa Fe en torno a los actos conmemorativos.



En esa línea, y dentro de las actividades en las que se está trabajando, hay "material escrito y comics, entre otras propuestas, bajo la supervisión del gobierno de la provincia y avalado por el decreto que declaró de interés provincial todas estas tareas", recordó.



Desde el Grupo Ramírez, al que pertenece el ex mandatario, se continúan también las gestiones para reemprender la investigación que busca dar con los restos de Francisco Ramírez. El trabajo de indagación contará con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.



"Creemos que en febrero estará listo para con métodos inexistentes en 1998 y 1999, se haga una investigación más minuciosa sobre los restos", continuó Busti y se mostró "muy interesado en revalorizar los 200 años de la creación de Entre Ríos, y que no va para crear antinomias del pasado".



Por último, Busti subrayó que somos "hijos de Ramírez, Urquiza, López Jordán y del protector de los pueblos libres, José Gervasio Artigas", y aclaró que "esto es muy importante porque los chicos y jóvenes, enseguida se meten en estos temas". "La provincia debería hacerle un pequeño homenaje a Francisco Ramírez", finalizó.