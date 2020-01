Derogarán decreto que habilita a Fuerzas Armadas a realizar seguridad interior

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, adelantó que su cartera derogará el decreto del ex presidente Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar seguridad interior."Vamos a proponer modificar el decreto donde Macri habilitaba a las FF.AA a cumplir tareas de seguridad interior", remarcó el ministro.En declaraciones a radio Futurock, el ex jefe del bloque del FPV en Diputados aseguró que también derogará el decreto que permite a las Fuerzas Armadas designar personal.En tanto, confirmó que el Gobierno hará "un memorial en honor al ARA San Juan" y que existe la necesidad de "adquirir un nuevo submarino".Por último, el funcionario esgrimió duras críticas a la gestión anterior, a cargo de Oscar Aguad, y expresó: "Cuando llegamos no había suficiente comida para las Fuerzas Armadas. No arreglaron ni las goteras"."Hubo mucha desidia en Defensa en los últimos años, hasta los vidrios del ministerio estaban rotos", agregó Rossi.