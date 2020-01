El CGE "pondrá en suspenso" las resoluciones sobre competencia de títulos

Política Agmer reclama la suspensión de resoluciones sobre competencia de títulos

Paraná Docentes Técnicos se reunieron en asamblea y piden derogar Resolución del CGE

Las mismas serán revisadas por la misma comisión que estuvo a cargo de su elaboración, integrada por autoridades políticas y gremiales. "No hay un problema de fondo, puede haber alguna cuestión puntual que podemos modificar", aclaró y explicó que hay coincidencias sobre "el espíritu de la normativa" que prioriza el título docente.Las resoluciones que generaron polémica, 5.026 para nivel primario y 5.027 para secundario, fueron firmadas al cierre de la gestión anterior, tras un trabajo realizado por una comisión integrada por directores, autoridades del CGE y gremios."Cuando se trabaja en comisión hay participación de muchos actores, no sólo directores y autoridades del Consejo, sino además autoridades gremiales y rondas de consultas para que justamente salga consensuada la norma", explicó Müller."A partir de los reclamos que nos llegan hacemos una ronda de consulta con los integrantes de la comisión, ya que no era una decisión que pudiéramos tomar unilateralmente", contó el titular de la cartera educativa y explicó que la decisión fue "poner en suspenso las resoluciones, porque dentro de las actas de la misma comisión faltan algunas instancias de consulta y revisiones".No obstante aclaró: "No hay un problema de fondo, puede haber alguna cuestión puntual que podemos modificar, pero hay un acuerdo tanto de la parte política como gremial de que se actualicen los compendios de títulos para priorizar y favorecer a aquellos que tienen título docente".Por tanto, "la suspensión implica un momento de revisión de la normativa" y está la "decisión política de que la comisión actúe lo más rápido posible para que salga la normativa, porque coincidimos con el espíritu de la normativa", sostuvo a APF.