Desde la CGT consideraron "bien seguir con aumentos de suma fija"

Uno de los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña, renovó el respaldo de la central obrera al gobierno de Alberto Fernández, al afirmar que le "parece bien seguir con aumentos de suma fija que favorecen a los que menos ganan", mientras que criticó al sector empresario.



"Va a seguir el apoyo del movimiento obrero a este Gobierno. Tenemos la obligación y la responsabilidad de colaborar con el Gobierno para ayudar a que esto salga adelante", sostuvo el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE).





En momentos en que el presidente Fernández planea tratar de postergar la apertura de paritarias luego de los aumentos salariales dispuestos por decreto para privados y estatales, el gremialista agregó: "Me parece bien seguir con aumentos de suma fija que favorecen a los que menos ganan".



Por otro lado, Acuña se quejó de que "el sector empresario no está colaborando en nada" y dijo que va a esperar "a ver qué actitud van a tener a fin de mes".



"No veo buena actitud de los empresarios. Los del sector de estaciones de servicio lloraban que cerraban y ahora salieron por los medios diciendo que no correspondían los remanentes del 7% de enero y del 7% de febrero. Son tan mezquinos que todavía están estirando la paritaria del año pasado. Tuvieron más del 300% de aumento del combustible y ellos ganan por porcentaje", denunció en declaraciones a radio El Destape.



E insistió: "El sector empresario tiene que aportar. Nosotros estamos de acuerdo con aportar para que el país salga adelante".



Por último, el dirigente sindical extendió sus críticas al anterior gobierno de Mauricio Macri: "Yo aprendí que cuando te aplauden los de afuera es porque te están cagando", planteó.



Y remarcó que aquella gestión "hablaba de las inversiones y nadie va a invertir en un país donde no hay poder adquisitivo".