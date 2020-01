Fernández habló del posible encuentro con el Papa y de quién pagará el ajuste

Política Fernández dijo que a fin de mes enviará la reforma judicial al Congreso

El presidente Alberto Fernández ratificó que "el ajuste no lo van a pagar los más débiles" y aseguró que se enfocará más "sobre los que están en la mejor situación económica, que son los que exportan y los que tienen activos en el exterior"."Tratamos de ir sobre los que están en la mejor situación económica, son los que exportan, los que tienen más capacidad contributoria. Los que tienen activos en el exterior. Hemos cumplido con lo que dijimos en la campaña", planteó Fernández en una entrevista al canal C5N.También se refirió a los cambios en las jubilaciones, al sostener que además de los dos bonos de 5.000 pesos se definirá una nueva fórmula de actualización en "marzo o abril" y que tenderá a "acercarse más a la previa, que combinaba salarios e ingresos públicos, donde se toma en cuenta cómo crecen ambos"."Dijeron que congelamos las jubilaciones y es falso. En marzo o abril revisaremos el ingreso para jubilados. Si las cuentas públicas mejoran, vamos a recomponer el ingreso de jubilados lo más rápido posible y de una forma acorde a la situación económica", remarcó.Para el mandatario, su Gobierno "va por el buen camino", al hacer un balance del mes de gestión desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo."Logramos contar con los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer frente a los tiempos que vienen", destacó sobre la batería de medidas tomadas hasta ahora en el corto período que le tocó gobernar.Reconoció, sin embargo, que hay una "inercia inflacionaria" heredada de la gestión de Mauricio Macri que "va a dejar secuelas este año por una cuestión de arrastre".Fernández aseguró que para contener la inflación es necesario "desindexar" la economía, y en ese marco se pronunció en contra de la cláusula gatillo para la actualización de los salarios en las negociaciones paritarias."La indexación de la economía es lo peor que le puede pasar a la economía. La cláusula gatillo es una cláusula de indexación de la economía. Entiendo que es legítimo, pero termina siendo otro de los mecanismos indexatorios de la economía", argumentó.Señaló que su deseo es que "la economía empiece a tranquilizarse" y dijo que "poco a poco lo vamos haciendo".En este sentido, así como el Gobierno congeló por un plazo temporal las tarifas de servicios públicos, del transporte, los peajes y el combustible, consideró que los salarios deben "acordarse en paritarias libres, pero con ese dato en la cabeza"."Necesitamos que la economía pare de indexarse porque sino parar la inflación es muy difícil", aseveró, y al respecto agregó: "Congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso. El Estado está haciendo su parte, necesitamos ahora que cada uno haga su parte", dijo.En otro orden, el jefe de Estado cruzó al ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo por las críticas que éste le dedicó a propósito de sus primera decisión al frente de la Casa Rosada: "Se rasgan las vestiduras como los defensores de la clase media y la empobrecieron"."La situación de las provincias es muy complicada. Hay provincias que se endeudaron inexplicablemente para gastos corrientes, como Mendoza, que se endeudó por 300 millones de dólares", enfatizó.El diputado y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical publicó la semana pasada una nota de opinión, en la que criticó las medidas tomadas por Alberto Fernández con respecto a los subsidios al transporte y a la energía, al señalar que "prevén un fuerte impacto fiscal en el presupuesto del Estado Nacional, pero solo se verán reflejadas en el AMBA", por lo que regresará "la discriminación en los subsidios".Fernández reveló que viajará a Europa "a fin de mes" y dijo que le "gustaría mucho ver al Papa" Francisco. Señaló que desconoce si el Sumo Pontífice visitará la Argentina y enfatizó que "es una decisión de él".Sobre los motivos por los cuales Francisco viene evitando visitar el país, conjeturó que debe obedecer al "temor a quedar en uno de los bandos"."El Papa no está en ninguno de los bandos, está por encima de todo eso", afirmó, y agregó: "Es un hombre que cubre su tarea de pastor de una forma tan cabal que solo debería ser motivo de admiración y no ser objeto de disputa interna. Yo no lo quiero hacer. El Papa no es mío, es de la humanidad".En una entrevista concedida al canal de cable C5N, consultado sobre su vínculo con su par brasileño, Jair Bolsonaro, el mandatario evitó la respuesta concreta y se limitó a decir que su "relación con el pueblo de Brasil es óptima"."Todo lo que sea preservar el Mercosur para mí es muy importante", ratificó, y también ponderó el reposicionamiento de la relación con México en la agenda de política exterior."México es un país enorme, la segunda economía de América y por lo tanto uno no puede soslayar la trascendencia de México. Y además en la coyuntura hay un hombre con el que uno puede coincidir como el presidente Andrés Manuel López Obrador", resaltó.Sobre el asilo que recibe el ex presidente boliviano Evo Morales en Argentina, Fernández dijo que está "contento" de que esté en el país por "motivos humanitarios"."Espero que Bolivia recupere prontamente la democracia, se vote y los bolivianos elijan al presidente que quieran. Es otro país y no me voy a meter en sus cuestiones internas", aclaró en una entrevista que concedió en la Casa Rosada.