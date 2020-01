Fernández dijo que a fin de mes enviará la reforma judicial al Congreso

El presidente Alberto Fernández anticipó que el Gobierno enviará al Congreso nacional el proyecto de ley para encarar una reforma judicial. "Vamos a alterar la lógica de la Justicia federal como la conocemos hasta hoy", lanzó el mandatario en una entrevista concedida a C5N. En ese contexto, el Presidente anticipó que se crearán nuevas jurisdicciones.



Al hacer un balance del mes de gestión desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo, Fernández señaló que "vamos por el buen camino" al tiempo que aseguró que "no queremos hacer política sobre la base de persecución judicial".



Según Katopodis, la gestión de Guillermo Dietrich creó una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador.



"Logramos contar con los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer frente a los tiempos que vienen", destacó sobre la batería de medidas tomadas hasta ahora en el corto período que le tocó gobernar.



En materia económica, el mandatario aseguró que existe una "inercia inflacionaria" heredada de la gestión de Mauricio Macri que "va a dejar secuelas este año por una cuestión de arrastre". "Me parece que vamos el buen camino", aseguró.



En lo que respecta a un posible acuerdo con acreedores de la deuda externa asumida por el Gobierno de Macri, el propio Fernández señaló que "para el 31 de marzo deberíamos tener ordeando el escenario". Sin embargo, el mandatario evitó brindar detalles porque "es una negociación en ciernes".



Más allá de lo estrictamente económico, el Presidente hizo declaraciones de índole política vinculadas a la relación con el organismo multilateral de crédito. "El FMI ve que por primera vez alguien le dice la verdad en Argentina", lanzó el Jefe de Estado y destacó la diferencia con el Gobierno anterior al considerar que el organismo "advierte que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía".



Sobre la deuda de la provincia de Buenos Aires que está próxima a vencerse, el mandatario reiteró que "el auxilio económico no está previsto" y se limitó a mencionar que "tendremos que ver cómo abordamos ese tema".



Al ser consultado por las actualizaciones de las jubilaciones, el mandatario aseguró que "en marzo habrá aumento para todos los jubilados" al tiempo que comentó que "si las cuentas públicas mejoran queremos una recomposición de las jubilaciones lo antes posible".



En ese contexto, Fernández criticó la fórmula de actualización salarial para la tercera edad instaurada bajo el anterior Gobierno: "Como es una tasa que combina salarios e inflación ingresos se generó un sistema de indexación que el Estado no puede acompañar".