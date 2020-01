El Gobierno enviará al Congreso la ley para crear el Consejo Económico y Social

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno tiene "la ley hecha" para poner en marcha el Consejo Económico y Social, una de las iniciativas que se enviarán al Congreso para las sesiones extraordinarias de este mes.



"Tenemos la ley ya hecha y va a ser parte de las cosas que mandamos a sesiones extraordinarias en enero. Ahí vamos a poder discutir políticas de futuro, saliendo un poco de la coyuntura. Es importante que lo hagamos y es importante que todos tengan conciencia de la importancia que tiene eso", dijo el Presidente en una entrevista con el blog El Cohete a la Luna, de Horario Verbitsky.



Adelantó que al Consejo lo van a integrar "todos los sectores involucrados", dependiendo de la temática, "con una Presidencia que esté más allá del gobernante de turno, cuyo mando exceda al del Presidente".



"La idea es que tenga acuerdo del Senado y una serie de formalidades para que la opinión, el decir y el hacer del Consejo tenga mucho peso", dijo, y agregó que no creía que tengan que estar en el Consejo "los legisladores, porque precisamente son los que tendrán que tratar las propuestas del Consejo".



Pero dejó claro que sí "tienen que estar los sectores" y, para ser claro, agregó: "Si hablamos de educación tendrán que estar los maestros, el Ministerio, tienen que estar los actores".



En cuanto a la presidencia del Consejo, asumió que le "encantaría" que la asumiera el ex ministro de Economía y ex candidato a presidente Roberto Lavagna, porque le tiene "un respeto enorme".



"Yo conozco dos personas a las que vos les das un problema y te traen tres soluciones. Una de esas personas es Lavagna y la otra es Claudio Moroni", el ministro de Trabajo, dijo, y agregó que son personas que tienen "una capacidad singular" y una "mirada sobre lo que le pasa a la Argentina" muy parecida a la del gobierno.



"A mí me encantaría que Lavagna se sume, pero depende también de su voluntad. Hay mucha gente que estuvo cerca de él que nosotros hemos sumado al trabajo", explicó.



Respecto a Marco Lavagna, el hijo del ex ministro de Economía, dio que se sumó al gobierno "por su mérito" y que "no fue un pedido de Roberto", sino "una decisión" de él como Presidente de "buscar un economista que no fuera parte del gobierno y que orgánicamente no perteneciera" a su fuerza política.



"Hacete cargo de las estadísticas con toda transparencia", contó Alberto Fernández que le dijo al director del Indec, y recordó que también han sumado otras personas cercanas a Lavagna, como "dos directores del Banco Central y el embajador en Portugal".



"Yo valoro mucho a Lavagna, más allá de que él sea parte o no del gobierno. Siempre quisiera tener la oportunidad de llamarlo por teléfono y escucharlo", concluyó.