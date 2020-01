Entregarán 45.000 tarjetas alimentarias a partir de febrero en la provincia

Política Coordinan la implementación del Plan Argentina contra en Hambre en la provincia

En los próximos días el gobierno provincial rubricará un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la implementación de la tarjeta alimentaria del Plan Argentina Contra el Hambre. El beneficio en Entre Ríos para madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal Por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses de gestación (que reciben AUH) y personas con discapacidad también con percepción de AUH, comenzará a implementarse durante febrero, de acuerdo con las estimaciones de la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Marisa Paira.El plan asigna desde 4.000 pesos mensuales si tiene un hijo, o 6.000 pesos mensuales si tiene dos hijos o más.Su lanzamiento a nivel nacional fue en Concordia, localidad elegida justamente por tener los mayores índices de pobreza e indigencia del país, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Luego de ese primer paso en vísperas de Navidad, el cronograma se retomará en los próximos días, luego de que la Nación avanzó en la firma de los convenios con las distintas jurisdicciones.Al respecto, está previsto que a partir del 20 de enero se reanude el cronograma de distribución de tarjetas: será en la provincia de Chaco, y en los partidos de Hurlingham, San Fernando, San Martín, Morón, Almirante Brown, Avellaneda y La Matanza en el Gran Buenos Aires. En esa provincia el operativo demandará unas cuatro semanas.Se estima que entre febrero y también marzo se extienda la cobertura del plan Argentina, en todo el país.El turno de Entre Ríos sería el próximo mes. "Estimamos que en los próximos días el gobernador Gustavo Bordet va a firmar el convenio con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La idea es trabajar y fortalecer todos los aspectos de ese plan, como así también la mirada sobre la economía social y la articulación de esta con los pequeños emprendedores y con la producción local y su fortalecimiento", explicó Paira.En Concordia se entregaron casi 7.000 tarjetas durante los tres días que demandó el operativo. Los números oficiales del gobierno nacional revelaron que el beneficio cubre a 6.920, pero dentro de ese número había quedado un 5% de perceptores que no había asistido a retirar la tarjeta en esos días.En el caso de Paraná, trascendió que serían entre 9.000 y 10.000 los beneficiarios.Al término de una reunión con la ministra provincial Paira, el titular de Desarrollo Social del municipio, Nicolás Mathieu, informó: "Unas 44.000 tarjetas comenzarán a distribuirse en la provincia a partir de febrero", y tras explicar a quienes alcanzan, aclaró: "Las madres con hijos que superen esa edad quedan afuera del beneficio, por eso la idea es articular esta política con la tarjeta social alimentaria de la provincia para cubrir esos segmentos".Según se detalló, no se podrán realizar extracciones de dinero con la tarjeta, sino que sólo permitirá la compra de alimentos, a partir de la acreditación de los fondos que será el tercer viernes de cada mes.La tarjeta es única e intransferible, y está habilitada sólo para la adquisición de productos en supermercados y almacenes, y no es posible acceder a comercios de otros rubros. Permite la compra de todo tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas. Y opera como una tarjeta de débito, permitiendo solo compras al contado, no en cuotas.El gobierno nacional cruza las bases de datos de Anses y de AUH, para determinar los beneficiarios. Así, las tarjetas llegan impresas y con destinatario asignado, por lo que no hay que inscribirse ni anotarse previamente en ningún lado. Fuente: (Uno).-