Productores entrerrianos realizan una asamblea en Villaguay

Hoy, a las 10, en la sede de la Sociedad Rural de Villaguay, se reunirán representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace (FAA, Farer, SRA y Fedeco), productores de las distintas economías regionales y también se contará con la presencia de dirigentes nacionales del ruralismo.



En el encuentro "se dialogará sobre las consecuencias de la Ley de Solidaridad Social -que representa un aumento de tributos- y también acerca de la suspensión del Consenso Fiscal, que implica modificaciones en impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, Automotor, Ley 4035, más allá del Inmobiliario Rural, que siempre es materia de análisis", indicó el dirigente de la FAA, Alfredo Bel.

Al dar cuenta del diálogo con el Gobierno provincial, recordó que el 11 de diciembre se reunieron con el ministro de economía (Hugo Ballay) y con el de Producción (Juan José Bahillo) y que 26 de diciembre las entidades rurales le solicitaron una audiencia con carácter de urgente al gobernador Gustavo Bordet, pero hasta el momento no obtuvieron "ninguna respuesta".



"Sabemos que el Consenso Fiscal está suspendido pero desconocemos qué criterios se van a aplicar este año en materia de impuestos. Todo está a discrecionalidad del Gobernador porque ya no hay una ley que determine cuáles serán las alícuotas", sostuvo.



En tal sentido, remarco: "Hasta el momento son todas hipótesis, no hay ninguna certeza, ni negociación alguna con el Gobierno provincial".



Consultado por APF sobre la posibilidad de que en la reunión de este sábado surja alguna medida de fuerza, Bel respondió: "Una asamblea de estas características siempre está abierta a la posibilidad de que se definan acciones gremiales directas".