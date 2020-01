El Estado preservará pastizales naturales y podría multar a quienes generen daño

Con la promulgación y publicación de la Ley 10778 en el Boletín Oficial, el gobierno entrerriano declaró de interés provincial "la conservación, defensa, preservación, mejoramiento, aprovechamiento y protección de los pastizales naturales, que se encuentren bajo el dominio público o privado, por constituir un patrimonio natural de importancia socioeconómico; así como toda política pública que genere incentivos para el cuidado de los pastizales naturales", confirmó AIM.



La norma entiende por "pastizales naturales todo eco sistema definido como campo natural, en el que la comunidad herbácea está dominada por distintas especies nativas de la familia de las gramineas (poaseas), con cobertura de especies leñosas que no supere el 30 por ciento del ecosistema observado, a excepción de las consideradas especies exóticas invasoras".



Además, se considera pastizal natural sustentable, "al área que produce forrajes con predominio o dominancia de pasturas nativas de la familia de las gramíneas (Poaseas), arbustos ramoneables, herbáceas o mezcla de éstas. Este valor forrajero, constituye un recurso natural renovable".



En ese marco, se aseguró que la sustentabilidad de los pastizales naturales, "está directamente relacionada a la preservación del recurso natural y el ambiente productivo, constituyéndose como la concepción de un plan de manejo conservacionista, eficaz y eficiente, para el aprovechamiento de lID recurso como los pastizales naturales".-



La Ley, busca así proteger la totalidad de ambientes naturales y especies de la provincia, "preservando su carácter de bancos genéticos, de reguladores ambientales y de fuentes de materias primas, mejorando cuando corresponda, su productividad; conservar en su lugar de origen los recursos genéticos; cuidar los ecosistemas ambientales y hábitats terrestres y acuáticos que alberguen especies migratorias, endémicas, raras, amenazadas y de uso comercial".



Además, se pretende "mantener la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos y evolutivos naturales. f) Conservar el patrimonio natural y cultural",



Por otro lado, se realizarán "investigaciones en los pastizales naturales tendientes a encontrar opciones de modelos y técnicas para el desarrollo sustentable". Precisamente, se apuesta a "minimizar la erosión de suelos y mantener bajo manejo protectivo o recuperativo, según corresponda, aquellos espacios que constituyen muestras de grandes eco sistemas terrestres y paisajes y formas de relieve singulares o únicos". Mal manejo del recurso Quienes realicen cortes o aprovechamientos no autorizados de los pastizales naturales "serán pasibles de sanciones o multas" Las reincidencias en las infracciones motivarán que el monto de la multa se duplique, triplique y así proporcionalmente acorde a las reincidencias, pero no se considerará reincidencia la infracción cometida después de los cinco años.