Definen acciones para hacer cumplir ordenanza que prohíbe la tracción a sangre

La Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano tiene el objetivo y de organizar el tránsito en todo el ejido urbano de la capital provincial. Eso implica aplicar nuevas conductas a la hora de circular por la calle tanto en vehículos de pequeño, mediano y gran porte, como respetar las normas viales, entre otras obligaciones.



Allí también se ven afectados carros tirados por caballos, metodología de movimiento que se pretende poner fin en el marco de la Ordenanza Nº 9.537 de Erradicación de la Tracción a Sangre en la ciudad de Paraná. De esta manera se garantizará una mejor calidad de vida de las personas que utilizan este medio de movilidad como modo de sustento y de los equinos que son utilizados para tal fin.



De manera integradora, el Municipio busca articular con otros organismos su cumplimiento y además brindar mayor seguridad en las calles de la ciudad. Bajo esta premisa, se comenzó a trabajar en la Secretaría Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano. La responsable del área, Lucila Haidar, mantuvo un encuentro con la diputada provincial Carina Ramos y el subsecretario de Bienestar Animal e Integración Social del municipio, Lucas Garcilazo, donde se abordó este tema, entre otros.



"Es una tarea que nos compete a todos y debemos trabajar no solo por el ordenamiento, sino también por la seguridad. El hecho que circulen en el ámbito de la ciudad sin medidas mínimas de seguridad hace que tengamos que ser aún más conscientes en lo que hace a la seguridad vial. Además, si cualquier vehículo choca a un carro queda prácticamente a la deriva porque no hay ningún tipo de seguro o protección. Son políticas que tenemos que comenzar implementar y que tenemos que proyectarlas entre todos", reconoció Haidar que destacó como muy positivo el acercamiento con la legisladora.



Asimismo, señaló que será necesario "capacitar a los agentes de tránsito en esta materia, porque requieren una formación especial con la que hoy no cuentan y también hay que trabajar con la concientización de los ciudadanos en cuanto a prever este tipo de situaciones y ver cómo se modifica esta costumbre".



"Las secretarías de esta nueva gestión municipal no son compartimentos estancos. Todas tenemos puntos en común por trabajar y este es uno de los aspectos. No para sacar a aquellos ciudadanos que realizan una tarea que le proporciona su alimento, sino para que puedan desarrollar este trabajo en condiciones dignas y con otros parámetros", sostuvo la funcionaria.



Por su parte, en la legislatura entrerriana, Carina Ramos abordará proyectos de ley respecto de la tracción a sangre y el maltrato animal, y bajo esa línea de problemática va a desarrollar actividades con la Municipalidad de Paraná. "Teniendo en cuenta la ordenanza estamos definiendo acciones para articular y comenzar a cumplimentarla, una de esas tareas será ordenar el tránsito con respecto a los carros que circulan en las calles. Es un tema que está constantemente presente y del cual debemos ocuparnos", reconoció Ramos.



En la vinculación con otras áreas del municipio, también tomó intervención del encuentro el titular de Bienestar Animal e Integración Social, dependiente de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria. "Es un buen comienzo para resolver un problema que es estructural en la sociedad argentina sobre todo en los grandes ejidos lo que implica un gran problema en el tema del tránsito. Es un generador de conflictos con aquellas personas que andan a pie, los motociclistas, automovilistas y con la misma inseguridad que genera a las propias personas que utilizan el carro", resaltó Lucas Garcilazo.