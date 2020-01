Legislatura bonaerense aprobó el proyecto de ley impositiva enviado por Kicillof

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la ley impositiva 2020 que enviara al parlamento el gobernador Axel Kicillof, luego que el Senado le diera media sanción con modificaciones al proyecto que había sido tratado previamente en la cámara baja provincial.



El proyecto había sido aprobado por Diputados, pasó al Senado, donde le introdujeron modificaciones con las cuales llegó nuevamente a la cámara baja, donde finalmente se aprobó sin discusiones.



Entre otras modificaciones, el Senado atenuó el impacto del Impuesto Inmobiliario y la sobretasa en la carga y descarga en los puertos. Además, Juntos por el Cambio presionó -y logró cambiar- el alcance del aumento en el Impuesto Inmobiliario urbano.



La cantidad de partidas a las que abarca la suba del 75% se redujo de 2.600.000 a 600.000. Además, el beneficio de un descuento por abonar el impuesto en un solo pago pasará del 20% a un 25%.



Por otra parte, el aumento de los ingresos brutos para la fabricación de medicamentos quedará en el 1,5%, mientras Kicillof buscaba llevarlo al 3,5%.



Similar fue la situación con los ingresos brutos para los servicios profesionales, que se mantendrán en 3,5% en vez de aumentar a un 4,5%, como pretendía el gobierno bonaerense. En su regreso a la Cámara baja, los diputados ratificaron los cambios.



Para que la iniciativa avanzara, Kicillof modificó nueve puntos del proyecto original que sirvió para acercar posiciones con la oposición. Decidió que los jubilados con haberes mínimos no paguen el impuesto inmobiliario urbano, reducir la alícuota de ingresos brutos a las actividades de los profesionales y a la venta de los comercios minoristas, extender beneficios para las pymes del sector agropecuario, descentralizar en los municipios el cobro de patentes modelos 2009, eximir del pago de tasas e impuesto inmobiliario a las asociaciones civiles y poner un techo al incremento del impuesto automotor, que no podrá ser mayor a la inflación de 2919.



El gobernador remarcó en twitter que "de esta manera, la Provincia recaudaría lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen. Agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrio, bomberos voluntarios".



Admitió que "en el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones", con las que, dijo, no está de acuerdo y no acompañaron.



"En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento mayor por pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios. Redujo la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable, para los importadores y exportadores", especificó el mandatario provincial.



Y aclaró que no está "de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados. Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas".



Reconoció que "en la Cámara de Diputados se votó para que el proyecto se apruebe igual, con las modificaciones de la oposición, porque lo fundamental era que la Provincia tuviera su ley".



"Nos acusaron -destacó- de querer hacer un impuestazo, nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas".



Finalmente argumentó: "Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la Provincia: financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral".