Ley de servicios esenciales: Municipales van a la justicia y anuncian protestas

Repudian la ley

Prestación de servicios

Proyecto oficialista

La Legislatura entrerriana convirtió en ley el proyecto que disponía declarar como servicios esenciales distintas áreas de limpieza y transporte público. A criterio de la Federación de Trabajadores Municipales (Festram), la iniciativa es inconstitucional, por lo que anunciaron que acudirían a la Justicia.Con la publicación de la Ley 10774 en el Boletín Oficial del 2 de enero, se declaró como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos, la potabilización y distribución de agua, el transporte público urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la provincia.Ante esto, la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) anunció: "recurriremos a la justicia y promoveremos medidas de fuerza en repudio de la nueva reglamentación provincial porque la consideramos inconstitucional"."La controvertida norma promulgada por el gobernador Gustavo Bordet entiende por "servicio esencial", el que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población", se indicó desde la federación.En ese marco, se define que en "aquellos casos en que por razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran adoptar medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción".El secretario general de la Festram, Mario Barberán, confirmó que se presentará en la justicia para reclamar la nulidad de la Ley, ya que "es inconstitucional y sienta un mal antecedente en el país". En ese sentido, apuntó que se intentó dialogar con el Ejecutivo pero no hubo canales habilitados para evitar la promulgación de la ahora norma.También, adelantó que la Comisión Directiva de la FESTRAM se reunirá para analizar los pasos a seguir y evaluarán la posibilidad de iniciar un plan de lucha, más allá de las acciones legales.El texto "es inconstitucional, sienta un mal antecedente para los trabajadores en todo el país y para nosotros es muy doloroso porque a ellos les molesta que los trabajadores reclamen pero no les molestan las gestiones desastrosas de varios intendentes que hacen que los trabajadores reaccionen y reclamen, por ejemplo: les incomoda que no se junte la basura pero no dicen nada de que los trabajadores estén precarizados, que les paguen poco, que no se los capacite o no se les de las herramientas y ropa de trabajo que pone en riesgo la salud, ya que algunos se pinchan con jeringas en los basureros a cielo abierto", remarcó el representante y agregó: "como representantes de los trabajadores siempre estuvimos, estamos y estaremos defendiendo los derechos de la familia municipal y sin importar los intereses políticos de los que ocupan los cargos ejecutivos de turno".Esa iniciativa había sido presentada por el peronista Juan Reynaldo Navarro y define servicio esencial como "aquel que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población".La Cámara de Diputados lo aprobó y lo mismo ocurrió en El Senado que lo convirtió en ley la iniciativa que define como servicios esenciales a los procesos de recolección de residuos urbanos, entre otros que se prestan a través de los municipios y comunas.