El bloque de concejales de la UCR adhirió al congelamiento de las dietas

Acevedo, que es la presidenta del bloque de la UCR, destacó que "la austeridad es una cuestión de convicciones en el radicalismo", y mencionó como ejemplo las anteriores gestiones de la UCR en el Municipio de Paraná. Sobre la última, sostuvo que "los sueldos del intendente (Sergio) Varisco, sus concejales, como también de sus funcionarios fueron los más bajos del país, incluso de la provincia". El sueldo del jefe comunal "no superaba los 60 mil pesos", indicó.Incluso recordó que en el año 2000, durante la crisis de De la Rúa, al principio de la primera gestión de Sergio Varisco, "se bajaron los sueldos de todos los funcionarios, hubo una reunión interna y se resolvió que todos teníamos que hacer el esfuerzo. Ha sido siempre una conducta del radicalismo", insistió.Aclaró, en cambio, que "esta austeridad debe ser para quienes tienen cargos políticos, de ninguna manera para castigar al personal de carrera, quienes como mínimo deben tener aumentos igual a la inflación como sucedió, en los últimos años durante la gestión de la UCR en la ciudad".Finalmente, Acevedo explicó por qué no acompañó la propuesta presentada por Paraná Futura para la reducción de los sueldos. "No me gustó que la presentaran dos minutos antes, sin un trabajo previo, solo para marcar dos o tres líneas a la prensa. Cuando uno es legislador y está interesado en que salga para el bien de todos, se trabaja con los demás. Habíamos hecho muchísimas reuniones por la ordenanza de Emergencia Económica y en ningún momento Paraná Futura planteó una presentación así". (APF)