Paritaria nacional docente: El Gobierno analiza convocar "a mediados de enero"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que el Gobierno nacional analiza convocar "a mediados de enero" a una "paritaria nacional docente", luego de que la gestión del ex presidente Mauricio Macri interrumpiera esa modalidad de negociación salarial."Estamos trabajando para instrumentar la convocatoria a mediados de enero de la paritaria nacional docente", resaltó el funcionario.En ese sentido, señaló: "Venimos conversando con distintos ministros de educación y gobernadores para tener una construcción federal y colectiva".En declaraciones a El Destape Radio, indicó que las "discusiones salariales" se producen "en una situación fiscal muy compleja que atraviesa el Gobierno nacional y muchas provincias, pero creemos que es un ejercicio necesario".Además, afirmó que están "buscando la mejor alternativa para que los estudiantes estén en las aulas en marzo", y amplió: "Hemos planteado una estrategia común que no sólo implica la discusión salarial, una paritaria nacional docente, sino también empezar a trazar una agenda de trabajo compartida"."Tenemos la necesidad de analizar cada una de las jurisdicciones porque algunas tienen una situación fiscal muy difícil, y esto implica reconocer que algunas tienen una cláusula gatillo en términos de salarios docentes y están avanzando, tenemos otras provincias donde se paga en cuotas", explicó.Trotta pidió "tener la mirada de la situación de emergencia que hoy transita la Argentina, que la escuela no está exenta de esa problemática".El ministro consideró de ese modo que no sólo buscará "discutir salarios", sino que también pretende "diseñar una agenda educativa federal en común con los gobernadores y los ministros de Educación de las provincias".