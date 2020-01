UPCN fijó posición sobre las futuras negociaciones salariales

UPCN tuvo este martes la primer reunión institucional con el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías y su equipo. Se abordaron puntos pendientes de la paritaria anterior y el gremio fijó posición sobre las negociaciones que se vienen.



La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, dijo a Elonce TV que se habló "de la paritaria en general. En el año 2019 se dio cumplimiento al aspecto salarial, pero hubo otros puntos que no han sido resueltos, por eso plantemos estas cuestiones pendientes", entre los que mencionó "el horario atípico de las cocineras, la coparticipación arancelaria en Salud, la extensión de la licencia por maternidad y el pago del adicional por traslado para trabajadores de Salud".



La dirigente entendió que estos temas "tienen que ser abordados antes de que empiece la paritaria 2020". En tal sentido indicó que hubo un compromiso de Zacarías para analizar la situación y dar una respuesta en los próximos días.



Otro punto de interés para los estatales fue el planteo sobre el asueto administrativo. "Por un decreto provincial debe ser compensado doble, es decir que si se pagara se tendría que pagar doble, como no se paga se compensa con franco, que debería ser doble. La mayoría de los organismos, sobre todo Salud y Copnaf, están reconociendo francos simples, y hemos pedido que en los próximos días esto se resuelva en función de la normativa y se otorguen francos dobles para los que trabajaron en el asueto en los sectores críticos", informó Domínguez.



Por otra parte, mencionó que están a la espera de conocer la inflación de diciembre "para saber el total acumulado del último trimestre y a partir de ahí tendrá que ejecutarse la cláusula gatillo que corresponde al final del 2019".



La compensación de 4.000 pesos anunciada por Nación para estatales nacionales también fue parte de las conversaciones y genera expectativas en los gremios estatales provinciales. "Estamos atentos a que salga la medida efectivizada en un decreto para establecer cuál va a ser la mecánica en la provincia", indicó la dirigente de UPCN. Y agregó que "este incremento solidario es a cuenta de las negociones paritarias que se den este año".



No descartó que se pida un adelantamiento de la paritaria provincial o "tener específicamente una reunión por este tema". Sí confirmó que van a "exigir esa misma compensación para el caso de la provincia de Entre Ríos porque los trabajadores también sufren la realidad económica, y hay muchos sectores que están postergados en la administración pública".