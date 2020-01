Subas salariales: "Estamos atentos a las medidas nacionales", dijo Bordet

Economía Ultramarino con bandera de Hong Kong completará su carga en el puerto Ibicuy

El gobernador, Gustavo Bordet, señaló que en el Boletín Oficial de la Nación todavía no se ha publicado nada referido a incrementos salariales para estatales. No obstante, dijo aque "estamos atentos, siguiendo las medidas. De todas formas, nosotros venimos cumpliendo con nuestras obligaciones con las organizaciones gremiales docentes y de la administración central. Tenemos nuestra agenda propia, pero seguiremos expectantes las novedades".Interrogado por este medio acerca de los docentes, expresó: "La paritaria está vigente, por lo que estamos viendo los alcances de las medidas nacionales, pero oficialmente no hay nada".Por otra parte, puso de relieve el desarrollo portuario "que no se ha detenido. Los embarques han continuado" y resaltó la carga de maderas que se realiza por estos días en puertos entrerrianos. "Queremos tener nuestro sistema portuario multiplicado. Queremos que toda la oferta exportable de la Mesopotamia encuentre en los puertos entrerrianos la posibilidad de llegar a más de 60 países", enfatizó.Sobre los controles mediante radares en rutas entrerriana, Bordet manifestó: "se eliminaron los sistemas de controles mentirosos que se grababan multas abusivas. Controlamos que cuando alguien sobrepasa los límites de velocidad estipulados, porque hay que respetar la vida de las otras personas que se ponen en riesgo cuando se transgreden los límites de velocidad"."Quien incumple las normas de tránsito debe ser severamente sancionado. Eliminamos la tercerización y controlamos con la Policía de Entre Ríos. Todo se hace con absoluta transparencia", completó.