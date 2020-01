Refuerzan la seguridad en los pasos fronterizos por conflicto en Medio Oriente

Internacionales Atacaron la zona verde de Bagdad y una base aérea con tropas de EEUU

En Entre Ríos

Objetivos norteamericanos

luego de que Estados Unidos abatiera al general iraní Qassem Soleimani en un operativo aéreo en Bagdad y después de que Teherán amenazara con vengarse de ese ataque de Washington.Se supo por parte de fuentes calificadas del Ministerio de Seguridad que dirige Sabina Frederic, por decisión del presidente Alberto Fernández se ordenóa la vez que hubo una disposición de imponeraunque aclararon que ello "no significa que haya preocupación" ante eventuales ataques.Los niveles de alerta se potenciaron en las últimas horas en la Argentina también en todos los pasos fronterizos, donde las autoridades de Migraciones tienen un listado de Interpol con todos los terroristas más buscados del mundo.De esta manera, se ordenó al personal de Gendarmería, Migraciones y Afip apostado en los puentes internacionales de Gualeguaychú, Colón y Concordia que comunican con Fray Bentos, Paysandú y Salto, respectivamente estar más que atentos que estas recomendaciones.También se confirmó por parte de la Policía de Entre Ríos, que se dispusoa fin de conocer cualquier tipo de novedades o problemas.Por otra parte, se supo que tanto el Ministerio de Seguridad como la Cancillería tomaron contacto con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para "estar a disposición de cualquier eventualidad o prevención necesaria", dijeron las fuentes consultadas porEn este último caso las medidas de seguridad implicarían reforzar la custodia de la Policía Federal en la embajada norteamericana y la residencia del embajador Edward Prado.Se dijo también en el Ministerio de Seguridad que se tomó contacto "con todos los actores involucrados" aunque no precisaron si ello involucraba también un contacto con la embajada de Irán en la Argentina.Desde la Casa Rosada dijeron que "por ahora" no habrá ninguna definición política respecto de los hechos que ocurrieron en Bagdad en las últimas horas. Tampoco habrá una respuesta concreta al presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien respaldó la operación de los Estados Unidos en la que murió el comandante iraní Qassem Soleiman y afirmó haber recibido información de que el militar muerto estaba involucrado en el ataque terrorista a la asociación judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994."Su vida anterior [la de Soleimani]se centró en gran medida en el terrorismo. Y nosotros, aquí en Brasil, nuestra posición es muy simple: todo lo que podamos hacer para combatir el terrorismo, lo haremos", dijo.Bolsonaro no dio más detalles sobre el hasta ahora desconocido vínculo del abatido iraní con el ataque más brutal que sufrió la Argentina pero sí consideró "muy difícil" que Irán tome represalias contra Estados Unidos.En el Gobierno no dirán nada respecto de este tema por el momento. Sólo decidieron reforzar la seguridad y elevar los niveles de alerta., informó que desde Teherán ya elevaron amenazas contra blancos norteamericanos. De hecho, este sábado, los iraníes levantaron las sangrientas 'banderas de la venganza', prometiendo tomar represalias después de que EEUU abatiera al general Qassem Soleimani en un operativo aéreo en Bagdad. La televisión estatal iraní transmitió cómo izó sobre los minaretes de la venerada mezquita de Jamkaran en la ciudad santa de Qom.En el Islam chiíta, las banderas rojas, que también se han izado en las manifestaciones de Teherán, simbolizan la sangre derramada injustamente y sirven como llamada a la venganza de la persona asesinada.