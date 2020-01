Fernández respaldó a Perotti tras protesta en la casa del gobernador de Santa Fe

No debemos tolerar a los violentos que insultan y escrachan, cualquiera sea la motivación que los impulsa a hacerlo. No puede haber más víctimas de la locura.

El presidente Alberto Fernández advirtió que "no debemos tolerar a los violentos que insultan y escrachan" porque hay que construir "un tiempo de respeto mutuo" al expresar su solidaridad con el gobernador santafesino, Omar Perotti, cuya vivienda fue atacada tras una protesta por la inseguridad en la provincia que gobierna hace 25 días.Fernández se manifestó así en apoyo al justicialista Perotti, cuyo domicilio en la ciudad de Rafaela fue atacado tras una protesta por la muerte de un joven que cayó de una moto cuando perseguía a motochorros, un caso que suscitó un entredicho entre funcionarios del gobierno y dirigentes socialistas."No debemos tolerar a los violentos que insultan y escrachan, cualquiera sea la motivación que los impulsa a hacerlo. No puede haber más víctimas de la locura", sostuvo el presidente a través de su cuenta en Twitter.Además, señaló que "llegó la hora de construir un tiempo de respeto mutuo", tras lo cual expresó su "solidaridad a Omar Perotti".Al finalizar la marcha, un grupo se dirigió a la casa particular del gobernador Perotti, donde arrojó huevos, rompió ventanas y pintó la fachada.Consultado sobre el ataque a su vivienda, el mandatario dijo que "pudo haber gente que aprovechó la situación" y agregó: "Todos conocemos los actores y cada uno sacará sus conclusiones. Yo me quiero quedar con el hecho de que la gente se hartó y se manifestó en contra de años y años de inseguridad"."Cuando hay dolor uno acompaña el dolor, en este tipo de cosas se debe resguardar y no cargar las tintas. Soy muy respetuoso de estas situaciones", subrayó.