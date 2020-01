Stratta creó el "Observatorio de Género y DD.HH" y su titular será Sigrid Kunath

Con gran alegría presentamos el Observatorio de Género y Derechos Humanos que se crea en la Vicegobernación de Entre Ríos y es una definición que tomamos junto al gobernador @bordet para revisar e impulsar políticas públicas para construir una provincia más justa e igualitaria. pic.twitter.com/fhFMi3akQO — Laura Stratta (@MLSTRATTA) 3 de enero de 2020

Contamos en ese camino con la valiosa experiencia y compromiso de @SigridKunath, quien estará conduciendo este espacio.

Gracias a los y las periodistas y comunicadores de trayectoria en la temática que nos aportaron su mirada y experiencia para enriquecer esta iniciativa. — Laura Stratta (@MLSTRATTA) 3 de enero de 2020

Foto disruptiva

El Salón de los Vicegobernadores de la Vicegobernación cambiará su denominación. Ya no se llamará Salón de los Vicegobernadores. El anuncio lo hizo hoy la vicegobernadora Laura Stratta. Esa sala, contigua al recinto de sesiones del Senado, tiene en una de sus paredes laterales los retratos de los vicegobernadores (no los más recientes, el último es el de Domingo Rossi). Pero ahora no se llamará como se lo conoce. Será la Sala de la Vicegobernación. Porque desde este período ha ocurrido un dato histórico: por primera vez hay vicegobernadora en Entre Ríos.La novedad no parece azarosa ni anecdótica, señaló. Que la sala donde habitualmente Stratta tiene su reuniones protocolares deje de tener la impronta de la masculinidad, se inscribe en la decisión que impulsa la vicegobernadora de crear un Observatorio de Género y Derechos Humanos, a cuyo cargo estará Sigrid Kunath, que impulsará reformas en la legislación con matriz machista pero también será un asesor de los concejos deliberantes de las distintas ciudades. "Este espacio es necesario y es un espacio que nos debemos", dijo la vicegobernadora al presentar la iniciativa en sociedad y agregó que "Necesitamos alianzas estratégicas que nos permitan construir una sociedad más igualitaria", dijo Stratta.Kunath resaltó la necesidad de impulsar el tratamiento de "las nuevas agendas", y ponderó el mensaje que dio el gobernador Gustavo Bordet en la inicio de su segundo período de gobierno cuando alentó la necesidad de la paridad en la Legislatura. Además, se apoyó en lo simbólico, el cambio del nombre del Salón de los Vicegobernadores en esta etapa en la que hay una mujer vicegobernadora. "La foto de Laura en esta sala va a ser disruptiva", analizó la funcionaria y ex legisladora.La creación del Observatorio, permitirá "recopilar información y sacar conclusiones a partir de esa informaciones con la que contemos. Se trata de una construcción política legislativa que vaya en el camino de pensar que la cuestión de género también se trata de derechos humanos", sostuvo Kunath.