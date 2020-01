Bahl, la viceintendenta y concejales de Creer "congelan" sus sueldos

Según el jefe comunal, la medida "regirá por el tiempo que dure la emergencia económica y en el marco de una política integral de austeridad del gasto político solidaridad colectiva".En el escrito, el mandatario señala: "He decidido congelar por el tiempo que dure la emergencia económica- y el de los funcionarios políticos, habiendo sido el último incremento en mayo de 2019".Dio cuenta de que "asumimos un Municipio devastado presupuestariamente, fruto del exceso, del abuso y de la irresponsabilidad de quienes lo administraron durante estos últimos años".Y expuso que "con el objetivo de paliar tal desequilibrio y de optimizar los recursos a fin de asentar sobre bases sólidas nuestra gestión y garantizar así una Paraná en orden, ideamos un plan de austeridad en materia de gasto político:En una resolución conjunta entre la viceintendenta Andrea Zoff y los ocho ediles que componen el Bloque Creer Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Paraná, llegaron a la determinación de acompañar la decisión del intendente, Adán Bahl, en cuanto al congelamiento de sus salarios mientras dure la emergencia económica municipal (pautada por 180 días, prorrogables por otros de idéntica cantidad)."Desde nuestro rol como representantes del pueblo paranaense, hemos decidido acompañar la acertada decisión del intendente de Paraná, Adán Bahl, en cuanto al congelamiento de, mientras dure la emergencia económica", informó Zoff; quien subrayó que "teniendo en cuenta que no ha habido aumentos de sueldos desde mayo de 2019, estaríamos refiriéndonos a un año o año y medio sin ningún tipo de actualización salarial".En este sentido, la viceintendenta destacó que esta acción se enmarca "a tono con la correcta y sensible resolución adoptada por el Ejecutivo Municipal, en el marco de la crítica situación en la que se encuentran las finanzas del municipio paranaense". Y agregó: "Desde el primer día de gestión ha sido la voluntad del intendente Bahl y de este cuerpo deliberativo la de abocarnos a la tarea de unificar esfuerzos para hacer frente al contexto actual, enfocados en la austeridad del gasto público y la optimización de recursos, con el único fin de lograr la eficiencia en la prestación de los servicios públicos básicos para la vida de todos los ciudadanos".Por su parte, el concejal y titular del Bloque Creer Entre Ríos, Sergio Elizar, aseguró que esta resolución "no es aislada". "La misma se suma a aquella ordenanza aprobada recientemente mediante las cual atinadamente el Ejecutivo decidió reducir el número de secretarias de 15 a 10, en un marco de simultaneidad con la también aprobada ordenanza de Emergencia Económica Municipal", recordó."Por eso creemos sumamente necesaria la adopción de esta medida de austeridad, con el único objetivo de afrontar entre todos el crítico momento que vive nuestra ciudad y que, sin dudas, requiere del esfuerzo y la dedicación de todos", aseveró.Para finalizar, Elizar puntualizó: "Desde nuestro bloque y en coincidencia con la plena voluntad de la viceintendenta Zoff, nos aventuramos a adelantar el acompañamiento que seguramente se dará por parte del resto de las fuerzas políticas que componen el Concejo Deliberante a esta necesaria decisión, en un gesto de solidaridad conjunta hacia el pueblo paranaense".