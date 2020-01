Productores reclamaron en Paraná "por las retenciones al sector y el impuestazo"

Un grupo de productores se concentró este viernes en Paraná, frente al Monumento a Urquiza, en reclamo por las retenciones al sector agropecuario y lo que dieron en llamar "el impuestazo general". En la oportunidad, se comunicó que representantes nacionales de la Mesa de Enlanche encabezarán una asamblea en Villaguay, este sábado 11.Al calificar la situación de "insostenible", el productor tambero y vicepresidente de la filial de Crespo de Federación Agraria Argentina, Fabio Schneider, anteargumentó que la asamblea que por "las retenciones al sector agropecuario y el impuestazo general, porque ya no les alcanza con meter mano al sector productivo primario, sino que ahora van por todo"."Así como a los vecinos de Paraná les llega el aumento del impuesto municipal del 100%, el impuestazo viene para todos, no solo para el sector agropecuario", indico, al asegurar que "los productores están movilizados"."Lo que pasa en Paraná se replica a lo largo y ancho del país, donde hay asambleas de productores en defensa de un estilo de vida y un sector productivo que genera mano de obra, crecimiento y desarrollo, y las divisas que necesita el país", señaló Luciano Bugallo, un productor de Buenos Aires presente durante la concentración que se realizó en la capital entrerriana."Hoy, el margen de rentabilidad de un productor es muy bajo, el nivel de presión impositiva está por encima del 65%, lo que significa que de 100 pesos que le ingresan al productor, 65 se los lleva el Estado y con el resto tenemos que comprar maquinaria, pagar sueldos, vivir, reinvertir", detalló el ruralista."Lo que el gobierno nacional y las provincias están buscando es un desfinanciamiento de las clases medias y sectores productivos para trasferir esos recursos a otros sectores que no son productivos", apuntó el productor, al tiempo que denunció: "Al sector productivo se lo ve como la billetera de la abuela para sacarle plata, pero en ningún momento se nos dice cuáles son las políticas públicas para el sector"."Queremos contribuir, el campo siempre ha estado en la lucha contra el hambre, siempre ha sido solidario. Como sector productivo, producimos alimentos para 400 millones de personas, y el Estado se queda con el 65%; entonces, cómo puede ser que haya hambre", se preguntó Bugallo."No es el sector productivo el responsable de esto, porque producimos suficiente alimento. Es la política que termina gastando en hacer populismo, en desinvertir en el interior y lo que genera que haya habitantes que tengan que migrar a las grandes ciudades generando grandes conglomerados como La Matanza y el Gran Rosario, donde no van a conseguir trabajo", evaluó el productor bonaerense."Que nos dejen producir porque más vamos produzcamos, más vamos a generar y el Estado más va a recaudar", demandó. Y continuó: "Prometieron que iban a consensuar antes de tomar medidas, y después, en menos de 92 horas de gobierno tomaron medidas sin consultar a nadie, y ahora nos dicen que vayamos al diálogo"."No podemos ponerles más carga al sector productivo porque nos están sacando recursos a través de las retenciones o impuestazos de cualquier índole para enviar a la Nación, y no son coparticipables. Es plata que se irá del interior del país a concentrarse en Capital Federal. Eso es lo que más nos indigna", denunció.Al apuntar que no han sido recibidos por el gobernador de la provincia, Schneider reclamó "mayor federalismo, para que los recursos de la provincia, queden en la provincia; y reducción de la carga impositiva".El vicepresidente primero de Federación Agraria Entre Ríos, Elvio Guía, informó que la FAA tendrá su reunión de productores el próximo lunes 6 por la noche en Cerrito y el sábado 11, a partir de las 10, una asamblea con todas las entidades que integran la Mesa de Enlace. El objetivo es evaluar "cómo continuamos adelante con todas las negociaciones y los trabajos en el tema de retenciones y estos cambios que hemos tenido".En la oportunidad, Guía confirmó que "no acompaña" las medidas resueltas por la filial de Crespo, que este viernes se movilizó al Monumento Urquiza de Paraná contra las retenciones y aumento de impuestos."Ellos tuvieron una asamblea de la filial (Crespo) e hicieron esa movilización, pero nosotros no estamos acompañando", comunicó el dirigente a. Así se distanció el dirigente del "camionetazo" realizado este viernes. Si bien reconoció que las filiales son autónomas, entendió que lo sucedido "no habla de buena organicidad. Nosotros no estábamos de acuerdo, nos parecía dispersar esfuerzos y sin ningún resultado concreto. Ninguna de las entidades está acompañando este tipo de movilizaciones", explicó.