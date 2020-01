Transporte: El Gobierno invita a que las provincias se sumen al congelamiento

Política El Gobierno anunció congelamiento de tarifas del trasporte en Buenos Aires

El Gobierno anunció hoy el congelamiento de tarifas por 120 días en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que beneficiará a unos 15 millones de pasajeros de colectivos y trenes.Además, se invitó a las provincias y a la Ciudad -en el caso del subte- a adoptar el mismo camino, y se anticipó que "se revisarán los subsidios" al sector y se rediseñará la tarjeta SUBE.Así lo anunciaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Mario Meoni, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.Meoni explicó que se quiere "ampliar la SUBE a todo el país" y remarcó que apuntan a "trabajar sobre las distorsiones" existentes, tras sostener la decisión gubernamental de "no subsidiar a las empresas, sino a los pasajeros".Además, adelantó que se invitará a las provincias y municipios a adherir a la iniciativa para corregir las problemáticas en distintos puntos del país."Hoy la tarifa mínima de colectivo es de $18 y, para los trenes, de entre $6,75 y $12,25; se mantienen los beneficios de tarifa social, que se acumulan con los de la Red SUBE; y también alcanza a trenes de larga distancia", indicó.Sostuvo que "con esta decisión de no aumentar las tarifas durante los próximos 120 días estamos acompañando una política del Estado nacional para cuidar al conjunto de la sociedad en un factor clave de la vida cotidiana de las familias que es el transporte público".El jefe de Gabinete señaló que el plazo de la suspensión de los aumentos se acordó con las autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y que también se comunicaron con las empresas del sector para que "sean parte de estabilizar y tranquilizar a la economía".Por su parte, Meoni dijo que esta es una "medida que nos pidió el Presidente y que tiene que ver con la revisión de la política de subsidios, porque es necesario darle más eficiencia, transparencia y mayor equidad en el reparto de fondos por parte del Estado".Cafiero, al ser consultado sobre el impacto fiscal del congelamiento de tarifas, respondió que es "hipotético", porque "la estructura de costos del transporte está ligado al combustible", cuyo aumento del 5% fue postergado por decisión del presidente Alberto Fernández.El jefe de Ministros hizo un llamado al sector empresarial sobre "las medidas y aumentos unilaterales", al considerar la necesidad de tener un "sistema sostenible en el tiempo", por lo que solicitó a las empresas que "sean parte para equilibrar la economía".

En las provincias

Por otra parte, sostuvo que "en cuanto a la política tarifaria hemos hablado, por supuesto, con el resto de las provincias. Obviamente, existe la autonomía de las provincias, somos un país federal y por lo tanto no podemos exigirles a las provincias que no tomen aumentos. Lo mismo con los municipios que reciben subsidios", afirmó y agregó que "estamos invitando a la misma resolución a las provincias y a los municipios, a sumarse a esta iniciativa de 120 días, que no son 120 días caprichosos, sino que tienen que ver con la etapa de revisión de la política de subsidios integrales que creemos que hay mucho por trabajar allí", remarcó Santiago Cafiero."La política de revisión que estamos llevando es integral. Tiene que ver con el costo por unidad de traslado por kilómetro, también la cantidad de frecuencias necesarias por cada línea", afirmó el Jefe de Gabinete."Pensamos que a partir de esa revisión no necesariamente el aumento de tarifas va a ser lo que les dé solución a las cuestiones o a los problemas económicas de muchas empresas que hoy circulan en el área metropolitana principalmente, y el interior del país, en las grandes ciudades", dijo sobre Política de Tarifas para las Provincias y Municipios.