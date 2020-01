Es oficial la postulación de Rafecas como procurador general

El Gobierno oficializó la postulación del magistrado Daniel Rafecas como procurador general y espera que el tratamiento del pliego no se demore en el Senado para así cubrir la vacante que dejó la salida de Alejandra Gils Carbó en diciembre de 2017.



A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó un aviso para ratificar la candidatura del juez federal para desempeñarse como jefe de los fiscales.



En el texto, la cartera conducida por Marcela Losardo detalló los "antecedentes curriculares" de Rafecas, entre las que destacó que el magistrado ingresó a la Justicia Penal "hace más 32 años, pasando por todos los cargos de la carrera judicial".



Asimismo, se remarcó que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Capital Federal es "un experto en estudios sobre el Holocausto" y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario.



A partir de ahora y durante 15 días el Ministerio de Justicia recibirá "las posturas, observaciones y circunstancias" que "ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos" realicen para expresarse respecto a la postulación de Rafecas, tal como lo establece el artículo 6 del decreto 222/03.



Actualmente, la Procuración General de la Nación se encuentra a cargo de Eduardo Casal, quien ocupa el cargo interinamente desde fines de 2017, cuando Alejandra Gils Carbó se apartó del puesto en medio de duros cuestionamientos de la oposición.



Durante su gestión, Mauricio Macri intentó ubicar como jefa de los fiscales a Inés Weinberg de Roca, pero su postulación no pudo sortear la minoría política de Cambiemos en el Senado.



El pliego de Rafecas necesitará el apoyo de dos tercios del Senado para ser validado, por lo que el Frente de Todos espera conseguir en los próximos días los escasos votos que le faltan en la Cámara alta para ese fin.