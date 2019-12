Retenciones: Referentes de Mesa de Enlace encabezarán una asamblea este viernes

Allí estarán Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). En tanto, no asistirá Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, pero podría concurrir algún miembro de la entidad en la zona.El sábado 14 pasado, el Gobierno subió de 24,7 al 30% los derechos a la soja y del 6,7 al 12 por ciento los del trigo y el maíz, entre otros productos. En tanto, aunque todavía no lo aplicó, con la ley de emergencia consiguió el aval del Congreso para subir el tributo en otros tres puntos.La mayor carga tributaria desató una serie de protestas, movilizaciones y tractorazos en el interior del país. En esa línea, se inscribe la jornada en Río Cuarto donde estarán Pelegrina, Chemes y Achetoni. La asamblea se hará desde las 19 en la Sociedad Rural de esa ciudad ubicada al sur de Córdoba Capital.La semana pasada, la Mesa de Enlace en el encuentro que tuvo con el Presidente en Casa Rosada le pidió no implementar la suba adicional de las retenciones. Fernández, según trascendió, no descartó el aumento pero dijo que iba hablar con los ruralistas ante cualquier eventualidad. Por ahora no llegaron noticias desde la Casa Rosada sobre qué hará finalmente el Gobierno.Por otra parte, antes del aval que consiguió en el Congreso para la suba extra de los derechos, Fernández ordenó hacer una segmentación y compensación para productores chicos y cooperativas. Todavía no hay una medida concreta sobre cómo se llevará a la práctica esto, si bien el Gobierno ya está hablando con algunos sectores del agro con los cuales tiene buena sintonía, como las cooperativas Fecofe y Agricultores Federados Argentinos (AFA), que a su vez tienen socios en FAA y no comulgan con la conducción central de la entidad.Diversos estudios que se hicieron en el sector tras la suba de las retenciones reflejan que habrá una fuerte pérdida sobre todo para los productores de las zonas más alejadas de los puertos. De hecho, esto es precisamente lo que ya le advirtieron al ministro de Agricultura, Luis Basterra, productores del norte en una reunión.En recientes asambleas, los productores han pedido un cese de comercialización de granos y hacienda en rechazo al incremento de retenciones. Incluso lo hicieron entidades de base de CRA, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Muchas de las asambleas que se hicieron fueron de autoconvocados que no responden a la Mesa de Enlace y tienen su propia lógica.Con esta presencia en Río Cuarto los dirigentes buscarán tomar la temperatura del ánimo de los productores y conocer qué quieren hacer.La posibilidad de un paro quedó a la espera de cómo evolucione la negociación con el Gobierno para evitar el alza adicional de los derechos de exportación. Los tractorazos que la semana pasada se hicieron en Bell Ville y en Rosario tuvieron como mensaje al Gobierno que el sector no soporta una mayor carga impositiva después de haber aportado solo por retenciones, desde 2002, casi US$100.000 millones.